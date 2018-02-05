Законопроект о пособиях для родителей-одиночек внесен в Госдуму

Москва, , 00:01 — REGNUM Законопроект о пособиях для родителей-одиночек, воспитывающих несовершеннолетних, внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.

Для оказания родителям-одиночкам адресной социальной помощи предлагается предусмотреть в законодательстве, что единственный родитель (одинокая мать или одинокий отец), среднедушевой доход которого не более чем на двадцать процентов превышает прожиточный минимум, воспитывающий ребенка (детей) в возрасте от трех до восемнадцати лет, имеет право на государственную социальную помощь в виде денежных выплат и натуральной помощи.

Нынешняя экономическая обстановка в стране значительно расширила круг лиц, среднедушевой доход которых ощутимо снизился, отметил один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Причем снизился уровень дохода, исчисляемый не только в денежном выражении (в соответствии с установленным прожиточным минимумом), но и реальный, указывающий, что можно приобрести при таком доходе. Особенно остро снижение дохода сказывается на одиноких родителях», — сказал он.

По данным уполномоченного по правам ребенка, в России около 6 млн неполных семей, в том числе 5 млн матерей-одиночек и 1 млн отцов-одиночек.