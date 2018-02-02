Абхазия: участница Сталинградской битвы получила букет от Путина

Гагра, , 15:08 — REGNUM Единственная участница Сталинградской битвы, живущая в Абхазии, Валентина Шульгина, получила поздравления от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает российское посольство в республике.

Глава государства выразил 95-летней женщине благодарность за подвиг, совершённый в дни разгрома немецких войск под Сталинградом, и за личный вклад в победу над нацизмом.

«Президент поздравил Шульгину с годовщиной Сталинградской битвы. В телеграмме Путин выразил ветерану — единственному живому участнику этой битвы — благодарность за бессмертный подвиг, за личный вклад в великую Победу», — сообщили в посольстве.

Валентина Шульгина приняла букет красных роз и телеграмму президента России, поблагодарив за поздравления. Отмечается, что перед Великой Отечественной юбиляру исполнился 21 год, она работала сельским врачом.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы и жителей Волгоградской области с 75-летием окончания Сталинградской битвы.

«Важно бережно хранить память об этой исторической победе, окружить заботой и вниманием наших ветеранов. Сделать всё, чтобы их подвиг никогда не был забыт», — сказал он.

В этот февральский день 1943 года началось освобождение нашей страны, Европы и всего мира от нацизма. Защитники Сталинграда 200 дней и ночей сражались за Родину, став для нас примером бесконечного мужества, несгибаемой стойкости и массового героизма.

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Более миллиона советских воинов и мирных граждан, погибших на берегах Волги — это цена нашей свободы, нашей счастливой жизни, добавил Володин.

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