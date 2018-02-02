Россия заслуживает своего русского епископа-католика

Станислав Стремидловский, , 14:16 — REGNUM

В конце января сего года папа Римский Франциск принял на аудиенции в Ватикане католических епископов России, которые находятся в Риме с «Визитом к порогам» (ad limina). Для епископов из любой местности — это одно из важнейших событий, когда они приезжают в Ватикан, чтобы засвидетельствовать свое единство с папой — епископом Рима, выразить понтифику свое почтение, проинформировать о положении дел в своей стране, рассказать о том, как она живет и развивается.

Согласно каноническому праву, «визит к порогам» должен совершаться каждые пять лет, но на практике сроки могут удлиняться. Так, хотя апостольские администратуры в России были учреждены в 1991 году, первая поездка российских епископов в рамках ad limina имела место только в 2001 году при папе Иоанне Павле II. А следующая — в 2009 году при Бенедикте XVI. Сейчас в Ватикан отправились архиепископ Паоло Пецци (архиепархия Божьей Матери в Москве), монсеньор Иосиф Верт (Преображенская епархия в Новосибирске), монсеньор Кирилл Климович (епархия Святого Иосифа в Иркутске и апостольская префектура Южно-Сахалинска) и монсеньор Клеменс Пиккель (епархия Святого Климента в Саратове).

Как рассказал в интервью Vatican News архиепископ Пецци, встреча с понтификом была очень продолжительной и заняла около двух часов. Франциск интересовался тем, как живут епископы в России, как осуществляют пастырскую работу. Глава московской архиепархии сравнил ее с «ситуацией Рождества». И добавил: «Это не означает, что речь идет о периоде триумфализма, ни в коем случае; это время смиренной повседневной миссии сопровождения людей, особенно самых нуждающихся. Я бы сказал, что атмосфера надежды — это, пожалуй, именно то, что больше всего нас характеризует в настоящий момент».

Отвечая на вопрос об отношениях с Русской православной церковью, архиепископ упомянул о встрече папы с патриархом Московским и всея Руси Кириллом два года назад на Кубе и об укреплении фактического сотрудничества в области совместного свидетельства. По словам Пецци, «в таких областях, как защита жизни, помощь зависимым — наркоманам и не только, а также семьям, были реализованы и планируется целый ряд начинаний, в которых участвуют православные и католики на местном уровне. То есть россияне, но при этом открытые также для участия католиков из других стран мира».

Но вот на что обращает внимание австрийское католическое информагентство KATHPRESS. Российская Федерация считается одной из крупнейших стран мира и охватывает два континента, но со своими лишь четырьмя епископами составляет одну из самых маленьких конференций католического епископата епископов в мире. Кстати, замечает издание, два из четырех католических епископов в России имеют немецкие корни — рожденный в русско-немецкой семье епископ Верт и уроженец саксонского города Кольдиц епископ Пиккель, который с марта 2017 года также возглавил Конференцию католического епископата России. От себя добавим, что архиепископ Пецци — итальянец, а Климович, похоже, белорусский поляк.

Безусловно, отсутствие русского католического епископа в этих рядах не говорит о дискриминации. Можно вспомнить и о вселенском характере миссии Католической церкви, и с распространенным мнением, что российские католики в массе принадлежат к этническим меньшинствам — полякам, литовцам, немцам и украинцам. Однако русские католики — это тоже факт. Они представлены на уровне священства. Как говорил в 2006 году архиепископ Тадеуш Кондрусевич, таковых на тот момент насчитывалось около 10%. Да, можно вспомнить, что есть еще экзархат Российской грекокатолической церкви, которым в 1920-х годах руководил на правах епископа протопресвитер Леонид Федоров. Но уния, как сегодня признают Святой престол и Московский патриархат, не метод.

Поэтому ныне встает вопрос, когда может появиться русский католический епископ латинского обряда. Да, наверное, кто-то будет возражать, увидев в нем «угрозу прозелитизма». Однако стилистика общения, сложившаяся сегодня между Католической и Русской православной церквями, позволяет считать, что «прозелитизма» не будет. В этом современной мире у наших Церквей есть больше поводов вместе отвечать на вызовы мирского толка — политические, экономические, социальные, культурные. Когда под удар ставится сам институт семьи и естественная природа человека, бессмысленно спорить об обрядах, ведь можно потерять куда больше.

Добавим также, что — хотя Святой престол не любит, когда это ставят на первым план — епископ является не только пастырем и администратором епархии. Он несет и определенные общественно-политические функции, представляет свою Церковь перед органами власти того государства, в котором служит. А в случае служения за рубежом — презентует культуру своего народа и страны, выступая в качества посла доброй воли. В этом смысле русский католический епископ мог бы достойно представить Россию и ее нацию. А там, как знать, вполне возможно, что он дослужился бы до кардинала, члена коллегии выборщиков, чтобы и Москва на символическом уровне принимала бы участие в выборах папы Римского. Кажется, она этого заслуживает.