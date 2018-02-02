Минобороны РФ раскрыло уникальные документы о Сталинградской битве

Москва, , 07:48 — REGNUM Минобороны РФ в преддверии празднования 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве опубликовало уникальные архивные документы, относящиеся к периоду одного из величайших сражений Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба департамента информации и массовых коммуникаций ведомства.

Мультимедийный раздел с уникальными историческими документами посвящен героическим защитникам Сталинграда, насмерть стоявшим на пути рвущихся к Волге гитлеровцев.

«Основу раздела составляют наградные листы на присвоение звания Героя Советского Союза бойцам и командирам Красной армии — защитникам города», — говорится в сообщении пресс-службы.

В мультимедийной экспозиции представлено официальное описание подвига героического пулеметчика — гвардии сержанта Якова Павлова, с горсткой бойцов в течение месяца удерживавшего стратегически важное здание; сведения, касающиеся знаменитого снайпера — младшего лейтенанта Василия Зайцева, за два с небольшим месяца уличных боев за город уничтожившего 225 фашистов.

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«Также представлены наградные листы на менее известных, но не менее достойных защитников города. К примеру, заместитель командира эскадрильи штурмовиков Ил-2 старший лейтенант Николай Кочетков за 27 дней боев на подступах к Сталинграду совершил 22 боевых вылета, 8 из которых — ночью», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что большую часть представленных в разделе документов составляют выпуски фронтовой газеты 13-й гвардейской стрелковой дивизии «На разгром врага» за полугодичный период самых ожесточенных боев под Сталинградом.

Также в числе опубликованных документов — рукописный текст телеграммы-донесения командующего войсками Донского фронта генерал-полковника Константина Рокоссовского в Ставку о пленении командующего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.