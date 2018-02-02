Бывший директор «Славянки» в Барнауле похитил у Минобороны 74 млн рублей

Барнаул, , 07:37 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор по уголовному делу о многомиллионных хищениях в Минобороны РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УФСБ 2 февраля, на скамье подсудимых оказался бывший директор филиала ОП «Барнаульский» АО «Славянка» Юрий Ш.

Центральный районный суд Барнаула приговорил его к 4,5 года лишения свободы. Однако срок назначен условный. Кроме того, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг по исполнению госконтрактов, сроком на три года.

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Перед служителями Фемиды бывшему директору пришлось ответить за злоупотребление должностными полномочиями. В 2012—2013 годах по требованию руководителя филиала в ежемесячные акты сдачи-приемки оказанных субподрядчиком услуг была включена фирма ООО «Чистюля». По документам компания осуществляла санитарное обслуживание трёх объектов войсковой части города Славгорода, чего по факту не было. На самом деле редкую уборку выполнял гражданский персонал, в обязанности которого данные функции не входили.

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Фиктивные услуги обошлись Минобороны РФ более чем в 74 млн рублей.

Напомним, ранее уже оглашены приговоры в отношении других участников незаконной схемы. Два бывших командира войсковой части в Славгороде были приговорены к семи и десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также за посредничество в «откатах» от фирмы «Чистюля» был осуждён и бывший заведующий складом воинской части. Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам колонии.

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Как сообщало ИА REGNUM, очередной приговор из многочисленной череды дел о хищениях в Минобороны был вынесен в Москве в январе 2016 года. На скамье подсудимых оказался бывший советник отдела департамента претензионной и судебно-правовой работы Минобороны России Станислав Б. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. На махинациях с жильём, выделенным для заселения военнослужащими и членами их семей, используя поддельные документы, бывший сотрудник ведомства в составе организованной группы похитил более 40 квартир, находящихся в собственности Москвы, общей стоимостью более 260 млн рублей. Суд приговорил злоумышленника к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафу в размере 700 тыс. рублей.

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