Полицейские открыли огонь по мигрантам во французском Кале

Париж, , 23:20 — REGNUM Полицейские применили огнестрельное оружие и ранили четверых мигрантов во французском Кале, 1 февраля сообщает агентство Associated Press.

По официальной информации, полиция была направлена для подавления столкновений между беженцами из Афганистана и Эритреи, в которых участвовали несколько сотен человек.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб уже назвал столкновения и ответные действия полиции «серьезными инцидентами» и сообщил, что в ближайшее время намерен направиться в Кале.

Портовый город Кале во Франции является местом дислокации нелегальных мигрантов, которые добиваются переправки в Великобританию.

До закрытия печально известного лагеря беженцев «Джунгли» в 2016 году Кале фактически оставался ареной боевых действий между полицией и различными группировками мигрантов.

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