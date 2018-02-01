«Ешьте фишбургеры!» — тюменцев возмутили школьные обеды

Тюмень, , 17:53 — REGNUM В Тюменской области разгорелся скандал из-за бургеров на обед, которые поставляет вместо сбалансированного питания одна из фирм столицы региона. На предприятии школьного питания признали факт подачи булочки с котлетой, но виновными себя в гастритах школьников называть отказались, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото невзрачного бургера со стаканом свелого чая выложил в группе «ЧС Тюмень» один из учащихся Червишевской школы, отметив, что такое он есть не желает.

«В нашей школе что дадут, то и кушаем. Могут дать макароны, колбаса, чай, хлеб — и всё», — сообщила соученица мальчика, подтверждая, что фото не является фейком.

Родители учащихся других сельских школ подтвердили — выбора меню нет, за обеды в день они платят 47 рублей. Остальное покрывает департамент образования, которому питание одного школьника обходится в 60—70 рублей.

Как выяснилось из 200 с лишним постов под фото, питанием от фирмы, обслуживающей сельские учебные заведения тюменских сельских школ, недовольны многие дети. А родители не прочь повозмущаться в сети.

«Обед вообще-то должен быть полноценным, первое, второе, компот. Ладно, взрослый человек не всегда может так, работа и т.д., но ребёнок же в школе, заплачено за питание, какого лешего уже с детства портят желудки детям», — передает общий тон один из комментариев.

Причем на презентации сайта фирмы нет бургеров и солянок из копченой колбасы, о которых говорят респонденты: борщи, зразы, какао, салаты. Здесь же комбинат питания рассказывает, что кормит 25 тысяч детей из 43 сельских школ и 31 детского сада. Среди клиентов — УФСИН по Тюменской области, миграционная служба, наркодиспансер.

Отмалчиваться фирмачи не стали — бросились защищать честь предприятия. На связь с возмущенными родителями сперва вышла заведующая столовой Боровской школы, которой немало досталось упреков от родителей учеников данного учебного заведения.

«Отрицать не стану. Соус и котлеты готовили сами, и там нет ни майонеза, ни кетчупа. Булочки свежие, мягкие были. Чай на фото светлый из-за лимона. Я за своим производством слежу, и продукты заказываю тоже я. Все три школы в Боровом под моим началом. Знаю, что едят дети. День был такой. Завтра будет котлеты, пюре, салат и напиток. И еще всегда есть буфет для детей со свежей выпечкой. Мы готовим по согласованному меню, как везде. Что касаемо солянки, то она подается везде. Если ваши дети такое не едят, наверно, вопросы не к поварам», — заявила заведующая столовой.

Вслед за ней выступила сотрудник отдела питания обруганной фирмы, пояснив, что меню составляется согласно СанПиН, и оно разнообразное. Когда поступают жалобы, технологи выезжают на объекты и проверяют качество приготовленных блюд.

«Мы вас услышали и внесем изменения. Гамбургер — один раз в месяц. Готовится непосредственно перед раздачей, в соус идет сметана и томатная паста. До вчерашнего дня жалоб по питанию не поступало», — отмечает представитель фирмы Надежда Г.

А технолог фирмы добавила в комментарии, что подавался не гамбургер, а фишбургер. Котлету из рыбы засунули в булочку, потому что дети плохо едят рыбу. А с булочкой, сметаной, томатной пастой и соленым огурцом они ее непременно полюбят, получается, иронизируют тюменцы.

В управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили местным изданиям, поднявшим тему бургера в школьной столовой, что в скором времени выйдут с проверкой на данное предприятие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организация школьного питания несовершенна по всей стране. Помимо массовых отравлений в учебных и дошкольных учреждениях, в Екатеринбурге, к примеру, могут выгнать ребенка из столовой, потому что он сел за общий стол с домашним завтраком.

Вышеуказанные и иные претензии к качеству школьного питания сподвигли вице-спикера Госдумы Ирину Яровую проверить качество питания в школах различных регионов страны.

«Требует изучения положительный опыт, особенности организации закупок и контроля. Кроме того, в Генеральной прокуратуре как в надзорном органе запрошена информация о результатах ранее проводившихся проверок, нарушениях, выявленных в организации питания детей в школах, а также рекомендациях по устранению нарушений. Особое внимание необходимо уделить закупкам исходных продуктов и условиям их приготовления», — пояснила она 17 января 2018 года.

Ирина Яровая намерена провести глубокий анализ действующих нормативно-правовых актов и практики их исполнения относительно питания в школах Российской Федерации.

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