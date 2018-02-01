Колонисты возвращаются: Зимбабве вернет земли белым фермерам

Хараре, , 17:06 — REGNUM Правительство Зимбабве распорядилось предоставить землю для белых фермеров, оставшихся в африканской стране после «перераспределения земли» экс-президента Роберта Мугабе, 1 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно решению министерства земель с «немедленным вступлением в силу», земли, на данный момент считающиеся государственными, будут предоставляться в 99-летнюю аренду представителям белого меньшинства страны.

«Это то, на что мы надеялись. Многие из наших членов готовы снова начать сельское хозяйство», — сообщил журналистам Питер Стейл, президент союза белых фермеров Зимбабве.

В настоящий момент белые составляют менее 1% населения Зимбабве, однако до «перераспределений» эпохи Мугабе именно белые фермеры владели огромными плантациями, на которых держалось сельское хозяйство страны.

После «перераспределения» начала 2000-х годов сельское хозяйство и экономика Зимбабве испытали шквальное падение. Насильственные реквизиции земли также привели к международным санкциям в отношении африканской страны.

Правящая партия ZANU — PF считает «перераспределения» справедливыми — они позволили дать землю малообеспеченному чернокожему населению страны.

Тем не менее действующий и.о. президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва, пришедший к власти после переворота военных в ноябре 2017 года, уже заявлял, что намерен исправлять «перегибы» эпохи Мугабе.

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