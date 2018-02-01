«Как в СССР за едой по талонам»: детей записывают в первый класс

Москва, , 17:09 — REGNUM 1 февраля началась очередная запись в первые классы школ. Как и в 2017 году, в этот раз во многих регионах страны по-прежнему наблюдается нехватка учебных мест. Документы школы принимают не один месяц, однако все боятся, что лучшие места займут уже в начале февраля. Многие чиновники традиционно поспешили заверить, что в этот раз государственная машина сработает как часы, никаких накладок с записью не будет и для всех детей смогут найти учебные места поблизости от дома. Учитывая, что во многих местах дефицит школ носит хронический характер, такие обещания никого не впечатлили.

И если бы всё ограничивалось только этим — ведь родители, как правило, ещё и пытаются пристроить своих будущих учеников в те заведения, которые славятся высоким средним баллом сдачи ЕГЭ, тем самым создавая огромный ажиотаж в якобы престижных учреждениях.

Во многих из таких школ, лицеев и гимназий число заявлений превышает количество доступных учебных мест уже в первые часы приёма заявлений. При этом некоторые не попадают в своё учебное заведение даже по постоянной регистрации, поскольку «проскочить» в него пытаются и родители из других районов, оформляя для ребёнка регистрацию временную.

Ещё больше сумятицы вносят и стабильные «обвалы» сайтов госуслуг, из-за которых в предыдущие годы многие родители не смогли успеть «застолбить» место в школе поближе. Многие наученные горьким опытом граждане всю ночь ждали в очереди открытия школ рано утром 1 февраля. Однако и им везло далеко не всегда.

Урал

Проблемы с учебными местами наблюдаются в многих регионах России. Но наибольший резонанс в этот раз, пожалуй, получила ситуация в Екатеринбурге. Глава департамента образования города Екатерина Сибирцева традиционно призвала всех родителей не волноваться и заверила, что мест хватит для всех, и времени для подачи заявлений тоже с избытком.

«Ростелеком», в свою очередь, пообещал, что в ночь на 1 февраля за работоспособностью сайта госуслуг будет следить группа мониторинга и технической поддержки, которая, по задумке, оперативно реагировала бы на возможные перебои в работе портала и их устраняла.

Получилось всё наоборот. В прошлом году, 1 февраля 2017 года, сайт госуслуг тоже не справлялся с наплывом родителей, в результате чего сервер завис почти на два часа. В этот же раз сервер завис в течение первого часа с момента начала записи и выдавал ошибки.

На форумах многие негодовали: «Я тоже уже 30 раз Екатеринбург выбрала… Ни один браузер не грузит… Всё, у меня упал сайт… Лично мое мнение остается прежним — в эти минуты школы записывают нужных себе детей», — писали пользователи.

«Около часа писал мне «что-то пошло не так» и не давал загрузить документ, а потом и вовсе не смогла зайти на сайт, только через несколько часов. Лучше бы занимали очередь с мужем около школы», — передают СМИ.

Впрочем, некоторым в этот раз удалось пробиться и через зависания портала госуслуг — через 20 минут после запуска уже появились сообщения о том, что некоторым родителям всё-таки удалось записать детей, а к часу ночи таких счастливчиков уже стало около трёх тысяч.

«Да, определенные технические проблемы есть, мы над ними активно работаем. Часть заявлений от родителей всё же проходит», — сообщали «URA.RU» в пресс-службе «Ростелекома». К утру 1 февраля, в четверг, заявления в школы Екатеринбурга подали 8633 пользователя.

Приходится констатировать, что никакого прогресса в доступности госуслуг не наблюдается. Для сравнения: в 2016 году сайт госуслуг в Екатеринбурге также завис, но «всего лишь» на 20 минут.

Так или иначе, многие наученные горьким опытом граждане не стали надеяться на силу электронных технологий и поспешили занять живые очереди у школ уже вечером 31 января. При этом, как сообщал корреспондент ИА REGNUM, очереди возникли отнюдь не только к «элитным» образовательным учреждениям Екатеринбурга.

Проблемы наблюдались и в гимназии №122 микрорайоне Старая сортировка, где очередь появилась в 23:00 по местному времени (21:00 по мск) 31 января. По данным местных изданий, очереди начали формироваться также у школ №19, №44, №67, №70, №155 и №176.

«В школу не пускают, сайт повис, я решил не ждать и приехал сразу же. Мы пытаемся взять этот рубеж со всех сторон. Жена с планшета пытается подать заявление, теща с компьютера, я с телефона, и вот, вживую приехал», — рассказал один из родителей «Комсомольской правде».

«Технологии, технологии, а все равно стоять, как в СССР за едой по талонам», — возмутился дедушка, который пришёл записывать своего внука.

«Не попали в 125 человек. Не знаем, что делать», — приводит «URA.RU» слова одной из семей.

«Я не выдержу, кто-то может спокойно, я не могу», — рыдая, заявила информагентству преподаватель, чья внучка так и не попала в списки школы.

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В Челябинске электронная подача заявления стала новинкой 2018 года, а потому заработать дурную репутацию могла не успеть. Тем не менее многие предпочли подать заявление всё-таки в бумажном виде, школы буквально атаковали телефонными звонками. Были и очереди, но не везде: родители будущих первоклассников подсуетились уже утром 1 февраля, а у некоторых школ места занимали даже поздним вечером 31 января.

Великий Новгород

Наверное, ещё большую подозрительность к высоким технологиям и государственным услугам проявили жители Великого Новгорода, где родители будущих первоклассников перед записью своих детей в школу организовали круглосуточные дежурства у дверей образовательных учреждений.

Ажиотаж оказался вполне закономерен после того, как в ночь на 1 февраля 2017 года новгородцы «обрушили» портал госуслуг, после чего последний в рабочее состояние так и не вернулся. Закончилось всё той же самой массовой атакой родителей на школы, которые надеялись с их открытием успеть записать туда своих детей. Другая, более важная причина, конечно, заключается в том, что в первую очередь в школы зачисляют тех, кто проживает на закреплённой за ней территории.

В этот раз для поддержания работы электронной системы было организовано ночное дежурство специалистов — чиновников комитета образования администрации Великого Новгорода и министерства образования Новгородской области. Власти пообещали, что те, кто столкнётся с проблемами на сайте, смогут обратиться на горячую линию.

Однако, похоже, обещания чиновников никого не убедили. Как сообщало издание «ВНовгороде.ру», у новой школы №36, которая начала работать в сентябре 2017 года в новом городском микрорайоне «Ивушки», жители организовали живую очередь с перекличкой каждый час, чтобы избежать неразберихи. Родители будущих школьников отмечались в ней с 4 часов утра 31 января до 7 утра 1 февраля.

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Югра и Ямал

А вот в Югре технология сыграла с людьми злую шутку: на этот раз, в отличие от прошлых лет, портал госуслуг коварно заработал, тем самым «подставив» тех, кто всю ночь просидел возле образовательных учреждений. В 8:15 их двери открылись лишь для того, чтобы людям сообщили — мест нет. В этом году более 80% заявлений от родителей здесь поступило через интернет.

«Госуслуги рулят! Толпа зевак, которые ночевали возле гимназий за четыре дня до приема документов, просто остались не у дел. Пережитки прошлого! А в госуслуги надо заходить почаще, изучать матчасть, заполнять данные, и всё тогда будет работать», — высказался один из жителей региона.

Впрочем, сама проблема нехватки учебных мест по-прежнему актуальна. Например, в первые 17 минут записи в салехардской школе №2 были заполнены все пять классов — было подано 163 обращения из 125 возможных. Мест в престижных гимназиях и лицеях порой не доставалось даже тем будущим первоклассникам, которые проживают на закрепленных к учебному заведению территориях.

Как передаёт «Ямал-Регион», на Ямале запись первоклассников также прошла сравнительно спокойнее, в отличие от прошлых лет, когда родители брали школы практически штурмом. Однако родительское стремление отдать детей в лицей, гимназию или школу с углубленным изучением отдельных предметов также толкали людей на дежурства в первый день записи.

Воронеж

Воронеж, в свою очередь, прославился ожесточённой борьбой за учебные места в новой школе №102, которую построили в бурно застраивающемся микрорайоне. В конце января 2018 года выяснилось, что желающих записать своих детей в первые классы этой школы слишком много, что вызвало настоящие «разборки» в сети между жителями из этого и близлежащих районов о том, для кого всё-таки строилась эта школа и кто должен в ней учиться.

В итоге всё закончилось тем, что родители будущих первоклассников просто начали занимать живую очередь в школу — причём за полутора-двое суток до начала приема заявлений.

Учитывая страсть властей и застройщиков последнего времени строить большие многоэтажные жилые комплексы, пренебрегая социальной инфраструктурой, жители города серьёзно опасаются, что в 2019 году ситуация лишь усугубится — в этом году в районе сдается еще несколько новостроек.

«Добро пожаловать в 2018 год. Даёшь больше многоэтажных домов и новостроек без парковки, без больницы и без школ», — комментируют воронежцы ситуацию в сети.

ДФО

Традиционно тяжёлая ситуация наблюдается в ряде городов Дальневосточного федерального округа. Примечательно, что во Владивостоке наиболее остро вопрос доступности школы встал в новом микрорайоне города Снеговая падь. Ночные очереди образовались в две школы — №81 и №82, потому что других школ поблизости нет.

Вокруг сложившейся в новом микрорайоне ситуации разгорелась общественная дискуссия. Некоторые предложили принимать в школу в первую очередь детей, проживающих в новом микрорайоне, и в таком случае, если в классах будет по 26— 0 человек, в школу попадут все. Между тем в управлении образования Владивостока отметили, что это лишь временное решение — жилые кварталы в городе опять-таки возводятся намного быстрее, чем строится социальная инфраструктура…

В Хабаровске разгорелась прямо-таки бешеная конкуренция за места в элитных учебных учреждениях — при этом учебные заведения, которые занимают скромную позицию в рейтингах, родители вниманием практически обходят.

На Сахалине же людям выбирать особо не приходится — дефицит на декабрь 2017 года в Южно-Сахалинске, на который приходится большая часть населения региона, сохранялся в районе 4 тыс. мест.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич, до 2022 года островная столица покроет дефицит в районе 1000 мест. Однако этого недостаточно.

«Есть проблема ветхих школ. Например школа №4 в микрорайоне Южно-Сахалинска «Эдем» имеет износ в районе 80%. И, насколько я знаю, эксплуатировать её будут еще до 2022 года», — указал он.

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Следует отметить, что нехватка мест в школах наблюдается во всех регионах Дальнего Востока. На Колыме, по данным Росстата на 1 января, проживает, в общей сложности, всего 144 375 человек, однако в Магадане до сих пор нет ни одной школы с нормальным актовым залом, библиотеками и местами для дополнительных занятий. А в соседней Якутии в классах республиканских школ порой обучаются по 40 детей.