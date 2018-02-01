Головная боль Якутска: Как вместить первоклассников в школы?

Якутск, , 13:16 — REGNUM В Якутии запись дошкольников в школы сопровождается ажиотажем. Стоять в очередях ночами горожанам больше не приходится, но лучше ситуация не стала. Мест не хватает: за десять дней приёма заявлений (с 20 января) их поступило 3778, из них тысяча — за первые полчаса с того момента, как была открыта запись, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Начальник отдела мониторинга и качества образования управления образования Якутска Наталья Степанова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что если в 2017 году в школы Якутска ждали 5134 первоклассников, то в 2018 — 5300 детей. Прогноз примерный и сделан по количеству дошкольников, которые должны выпуститься из детских садов, но уже ясно: детей будет больше.

«Те, кто не имеют постоянной или временной прописки, законодательно имеют право обращаться только с 1 июля. Зная, что практически треть населения Якутска живут и работают в городе с пропиской в районах республики, можно предположить, что и треть первоклассников не имеет этой прописки», — пояснила Наталья Степанова, сообщив, что подано 3778 заявлений, при том что документы от родителей детей, не прописанных в Якутске, по закону начнут принимать только с 1 июля 2018 года.

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«Ажиотаж, конечно, есть», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор Саха политехнического лицея, заместитель председателя комиссии по социальной политике гордумы Якутска Надежда Тимофеева. В школе, которой она руководит, первые классы могут вместить только 96 человек, при том что они были увеличены и в каждом будет 32 ученика вместо положенных 25. Уже подано 200 заявлений, а к осени ещё придут дети.

«Не знаю, как мы вместим всех желающих — в этом году первоклассников больше, чем в прошлом. И такие проблемы во всех школах Якутска», — пояснила депутат.

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На вопрос, как быть в ситуации, когда детей обязаны принять, а мест нет, она отвечает, что где-то приходится открывать дополнительные классы, а некоторые школы даже вынуждены брать в аренду помещения в соседних зданиях и размещать классы там, хоть это и неудобно. Иногда детей с пропиской не в Якутске вынуждены отправлять учиться в район.

«Ситуация критическая. Школы абсолютно переполнены. Стоит вопрос о переходе на обучение детей в три смены. Мы как депутаты ставим вопрос о том, что необходимо делать пристрой к школам, выкупать и адаптировать под учреждения образования неприспособленные здания, и эта работа идёт, но медленно. Решение проблемы зависит от финансирования из республиканского и муниципального бюджетов: вопрос в деньгах, которых нет», — констатировала Надежда Тимофеева.

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Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом учебном году лишь в восьми школах Якутска количество детей соответствовало нормативам, а в остальных 37 городских учреждениях классы для получения среднего образования были переполнены, и директора заявляли о потребности переходить на обучение в три смены.

В некоторых школах Якутска проблема нехватки помещений для обучения детей стоит настолько остро, что приходится отказываться даже от столовых, учительских, раздевалок и библиотек.

«Больше 40 тысяч детей учатся в стесненных условиях в городе, где нет и пятидесяти школ», — заявлял представитель родительского комитета Якутска.