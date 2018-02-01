«Погоня за качеством»: в Прикамье массово сокращают санитарок

Пермь, , 13:01 — REGNUM В Пермском крае в больницах и поликлиниках санитарок либо массово сокращают, либо переводят в должность уборщиц. Руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» регионального отделения ОНФ Дмитрий Омутных подчеркнул, что ситуация является крайне острой.

По его словам, главврачам даны устные распоряжения о сокращении санитарок.

«То есть речь идёт о полном исключении санитарок из штата больниц и поликлиник», — заявил общественник на своей странице в соцсети.

В качестве яркого примера он привёл ситуацию в краевом детском санатории для больных туберкулёзом № 7 «Росинка», где 23 палатные санитарки заменены на 17 уборщиков служебных помещений. Фактически санитарки переведены в уборщицы с понижением в заработной плате и лишением надбавок. При этом функционал санитарок (уход за пациентами, переодевание, сопровождение на прогулки и т.д.) главврач планирует разделить между медсестрами и воспитателями либо передать его же вновь созданным штатным единицам — уборщицам.

«Ситуация является крайне острой, поскольку речь идёт о детях, больных туберкулёзом, в возрасте от трёх до семи лет, которые находятся в санатории от трёх до шести месяцев и могут остаться без надлежащего ухода», — бьёт тревогу Дмитрий Омутных.

В минздраве Пермского края признали массовое сокращение младшего медперсонала, но в оправдание заявили, что оптимизация ставок санитарок проводится с целью разграничения функций персонала по уборке помещений лечебных учреждений и уходу за больными.

«Младшим медицинским персоналом могут быть только работники со специальной подготовкой, принимающие участие в процессе лечебного ухода за пациентами. Но в подавляющем большинстве случаев санитарки занимаются исключительно уборкой и обработкой инструментов», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном ведомстве.

Чиновники также подчеркнули, что тотального и повсеместного плана по сокращению штатных единиц нет, каждое лечебное учреждение предусматривает индивидуальный подход. При сокращении ставок санитарок сотрудникам предлагаются открытые ставки, имеющиеся в данном учреждении, в том числе и ставки уборщиц. Если у сотрудника есть желание заниматься именно уходом за пациентами, то желающим будет предоставлена возможность пройти обучение на младшую медицинскую сестру по уходу за больными.

При этом в минздраве делают упор на благие цели — преимущества проводимого процесса заключаются в повышении качества оказываемых медицинских услуг. Уходом за больными будут заниматься квалифицированные специалисты, которые обладают именно медицинскими знаниями.

Главный врач Краевой клинической больницы Анатолий Касатов считает, что текущие реалии требуют разделения категорий. В отделении реанимации даже перестелить простынку пациенту, к которому зачастую присоединён не один десяток датчиков, очень сложно, надо иметь специальный уровень подготовки. Сейчас санитарки современного уровня должны уметь работать с весьма сложными системами, со специальным оборудованием, от которого зависит безопасность пациента. И требования к уровню знаний таких помощников достаточно велики, более того, необходимо постоянное обучение, так как меняются и требования, и оборудование.

Стоит отметить, что тема сокращения младшего медперсонала актуальна не только для Прикамья. Во Владимирской области осенью 2017 года губернатора просили не допустить «санитарной катастрофы» в больницах, где также был запущен процесс перевода санитаров в уборщики. Активисты-авторы письма связывали массовое сокращение санитаров с желанием чиновников выполнить майские указы в части заработной платы медиков.

Добавим, что в декабре 2017 года министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев заявил о том, что с 2018 года зарплату врачам повысят до 200%, а остальному медперсоналу— до 100% от средней по региону. Глава ведомства тогда подчеркнул, что средства на повышение выплат будут аккумулированы за счёт лимита на число заместителей главных врачей, юридической и кадровой служб, а также за счёт привлечения дополнительного финансирования. Однако о сокращениях руководства, кадровиков и юристов в больницах не слышно. Получается, удар нанесли по низшему звену?

Напомним, в январе-сентябре 2017 года средняя заработная плата младшего медицинского персонала составляла 16 673 рубля, тогда как средняя по экономике была на уровне 31,52 тыс. рубля.

Читайте также: Владимирская область: нет санитаров — нет проблем с майскими указами

Читайте ранее в этом сюжете: Повышение зарплаты врачам чревато сокращением штата в больницах Прикамья?