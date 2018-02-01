Владельцу «Магнита» не удалось избежать штрафа за салат с кишечной палочкой

Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM Владелец сети супермаркетов «Магнит» в Екатеринбурге наказан за некачественные салаты, которые продавались в магазинах. АО «Тандер» привлечён к административной ответственности и оштрафован на 300 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области 1 февраля.

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С жалобой на некачественную продукцию, которую производили в одном из супермаркетов «Магнит» в областной столице в Роспотребнадзор обратился местный житель. В ходе расследования выяснилось, что в магазине не соблюдались условия содержания производственных помещений, технологического оборудования, условия хранения продуктов и инвентаря. Кроме того, реализуемая продукция не всегда соответствовала требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В частности, в салате «Оливье» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

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С вынесенным постановлением Роспотребнадзора АО «Тандер» не согласилось и обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением об его отмене. Однако результатов этого не принесло — суд встал на строну федеральной службы. Жалоба «Тандера» оставлена без удовлетворения.

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Сотрудники краснодарского «Магнита» госпитализированы с отравлением

«Магнит» в Екатеринбурге далеко не единственный, где изготавливали небезопасную для здоровья продукцию. Как сообщало ИА REGNUM, более 130 человек были госпитализированы с признаками пищевого отравления в декабре 2016 года в Краснодаре. Выяснилось, что все обратившиеся за помощью к медикам употребляли в пищу салата в столовой офиса акционерного общества «Тендер» (фирма включает в себя сеть розничных магазинов «Магнит»). Исследования показали, что в салате присутствует сальмонелла.

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