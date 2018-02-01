Выборы президента РФ: всё больше избирателей готовы голосовать

Москва, , 10:56 — REGNUM Доля российских граждан, готовых прийти на избирательные участки 18 марта, увеличилась за месяц с 63% до 71%. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 71% опрошенных в период с 26 по 28 января с уверенностью ответили, что пойдут на выборы. В конце декабря 2017 года такой вариант ответа выбрали 63% респондентов.

Еще 10% собираются идти на выборы, но не уверены до конца. За месяц их доля сократилась на 3%. Ближе к выборам определятся 11% (в декабре — 15%).

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69,9% из тех, кто пойдет на выборы, намерены поддержать действующего президента Владимира Путина. Это на 1,7% меньше, чем в декабре. Наибольшим доверием Путин пользовался в первой половине января — тогда показатель был 73,8%.

На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин. За него готовы голосовать 7,2% респондентов, это на 2,6% больше, чем месяцем ранее.

Доля тех, кто хочет видеть президентом лидера КПРФ Владимира Жириновского, сократилась за месяц с 7,1% до 5,9%. Поддержать на выборах Ксению Собчак готовы 1,2% избирателей, Геннадия Явлинского — 0,9%, Бориса Титова — 0,3%.

В опросе участвовали 3 тыс. совершеннолетних граждан РФ из разных населенных пунктов. Они отвечали на вопросы социологов по телефону.

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