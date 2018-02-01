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Генштаб ВС Турции сообщил об «успехах» операции «Оливковая ветвь» в Сирии

Общество

28 января 2018 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции не преследует цели захвата территорий Сирии

Анкара, 1 февраля 2018, 10:50 — REGNUM  Вооруженные силы (ВС) Турции ликвидировали 790 боевиков с начала операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщает Генштаб ВС Турции.

«Части ВС Турции (…) продолжают антитеррористическую операцию в районе Африн на северо-западе Сирии», — передает вещатель.

По данным военного ведомства, число обезвреженных курдских ополченцев достигло 790 по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января 2018 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ВС Турции, которые проводят операцию «Оливковая ветвь» в Африне, не преследует цели захвата территорий Сирии.

По его словам, армия Турции хочет «помочь вернуться на родину 3,5 млн беженцев, находящихся в стране».

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Военная операция Турции «Оливковая ветвь» в Сирии
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