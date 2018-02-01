Бывший мэр Клинцов Брянской области оштрафован за растрату бюджетных денег

Клинцы, Брянская область, , 10:09 — REGNUM В Брянской области осуждён бывший глава Клинцовской городской администрации Сергей Е. По информации региональной прокуратуры, обвинительный приговор экс-чиновнику зачитали в Клинцовском городском суде накануне, 31 января.

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Экс-главу Клинцов признали виновным в растрате бюджетных денег, выделенных под снос аварийного дома (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Установлено, что в августе-сентябре 2016 года ООО «Благо» по муниципальному контракту с Клинцовской городской администрацией было перечислено 380 тысяч рублей за выполнение работ по сносу дома. При этом здание фактически уже было снесено ещё в 2014 году муниципальным предприятием.

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Сам подсудимый свою вину полностью признал и возместил ущерб. Но наказание ему понести всё-таки пришлось. Согласно приговору суда, бывший градоначальник заплатит штраф в 500 тысяч рублей.

Напомним, в ноябре 2017 года глава администрации Клинцов Сергей Евтеев был временно отстранён от должности. Такое решение единогласно приняли депутаты на внеочередном заседании горсовета. Временно исполняющим обязанности главы Клинцовской городской администрации был назначен Сергей Кривенко.

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Такому решению парламентариев предшествовал коррупционный скандал, в центре которого и оказался глава администрации. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Его заподозрили в растрате бюджетных средств. По версии следствия, по распоряжению чиновника одной из фирм за ремонт автомобильных дорог в рамках муниципального контракта было перечислено свыше 1 млн рублей. При этом работы уже были выполнены ранее в полном объёме.

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