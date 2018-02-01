На Украине массово закрывают школы на карантин

Киев, , 10:00 — REGNUM Сразу в нескольких областях на Украине были закрыты школы на карантин из-за угрозы распространения гриппа и ОРВИ, сообщают 1 февраля украинские «Вести».

Согласно сообщению, в Винницкой области на неделю были закрыты все школы Винницы, в Закарпатской области закрылись на карантин школы в двух районах, в Днепропетровской области карантин был объявлен в ряде школ в пяти городах.

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Также все школы закрылись в областном центре Житомирской области, 13 школ — в Славянске Донецкой области, еще несколько школ объявили карантин в столице Запорожской области.

Тем не менее, по словам заведующей лабораторией гриппа НИИ эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского на Украине Аллы Мироненко, в стране нет эпидемии, поскольку нет доминирующего возбудителя вируса.

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Напомним, ранее в Луганской области обнаружили первый случай заболевания дифтерией у местного жителя. Позже в министерстве здравоохранения Украины эту информацию опровергли после лабораторных исследований.

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