Отставки, эхо резни и осиротевшая мать: Челябинская область в январе

Челябинск, , 09:22 — REGNUM Первый месяц 2018 года ознаменовался для Челябинской области переменами в руководстве сразу трёх министерств. Также не обошлось без резонансных происшествий и громких уголовных дел.

Три новых министра

В январе поменялось руководство сразу трёх министерств. 19 января стало последним рабочим днём для министра экологии Ирины Гладковой. Жители региона ещё в 2017 году требовали, чтобы она оставила свой пост. Теперь их чаяния сбылись. В отставку она ушла по собственному желанию.

С 22 января вместо неё заступила начальник управления охраны окружающей среды министерства Яна Куприкова. Пока она работает в статусе исполняющей обязанности. Определить, кто возглавит экологическое направление на Южном Урале, ещё только предстоит.

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С 22 января сменилось руководство и в областном министерстве здравоохранения. Прежний министр Сергей Кремлев ушёл в отставку, куда, как неофициально сообщают источники, собирался уже давно. Новым министром стал Сергей Приколотин, который ранее был заместителем. Примечательно, что он был назначен сразу без приставки «и.о». Местным наблюдателям это дало повод утверждать, что его заранее готовили к этой должности.

Примечательно, что уход Кремлева на Южном Урале вызвал куда меньше радости, чем отставка Гладковой. Некоторые даже заявили, что область потеряла крутого, мощного министра. Но это не означает, что проблем в здравоохранении меньше, чем в состоянии окружающей среды. В Катав-Ивановске оптимизировали родильный дом, а в городе Симе пошли слухи о грядущем закрытии больницы.

В связи с этим новому главе минздрава пришлось отвечать на неприятные вопросы журналистов. Он заверил, что больницу в Симе сохранят. Но подчеркнул: всё, что было начато при Кремлеве, продолжит. В том числе и в плане оптимизации медицины.

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Смена власти в областном минсельхозе обошлась без отставки министра. Занимавший этот пост Сергей Сушков покинул пост ещё в ноябре 2017-го, ушёл на повышение, на должность вице-губернатора.

29 января стало известно о том, что ему, наконец, назначили преемника. Им стал начальник одного из управлений министерства Алексей Кобылин.

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Поножовщина в школе

15 января в школе №127 Перми произошла резня. Двое подростков напали на учеников четвёртого класса и на их учительницу. Произошедшее в буквальном смысле отозвалось эхом на Южном Урале. 17 января в школе посёлка Смольного, под Челябинском, один девятиклассник нанёс ножевое ранение другому.

На той же неделе, 19 января, ЧП случилось в школе Перми. На учеников напали подростки. Таким образом, за одну неделю в школах России возникло три ЧП.

Инцидент в школе под Челябинском выделяется из общей массы. Здесь подростки не нападали на учеников младших классов. Школьник получил ножевое ранение от младшего по возрасту одноклассника, а этому предшествовал конфликт между ними. В ходе проверок было установлено, что пострадавший от ранения юноша повёл себя противоправно по отношению к младшему товарищу, чем и спровоцировал конфликт.

К счастью для всех, ранение оказалось лёгким. В тот же день пострадавшего отпустили из больницы домой. А прокуратура уже сделала свои выводы. Оказалось, что органы по делам несовершеннолетних не провели должной профилактики. Подросток, который спровоцировал конфликт, состоял на учёте. Но где были надзирающие? Также упустили ситуацию и школьные педагоги.

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Суицид или убийство?

Январь отметился на Южном Урале двумя ЧП с военнослужащими. На полигоне под Чебаркулем под колёсами танка погиб призывник из Пермского края.

А 5 января в воинской части под Пермью было найдено тело призывника из Магнитогорска. Следствие предположило, что он покончил с собой. Также стало известно, что перед этим у него был конфликт с сослуживцами.

В результате Главное военное следственное управление возбудило уголовное дело по двум фактам: доведение до самоубийства и неуставные отношения. Один из сослуживцев погибшего челябинца арестован.

Тело солдата доставили в Магнитогорск и 10 января похоронили. По поручению губернатора Бориса Дубровского его родственникам было выплачено 100 тыс. рублей.

Родственники и друзья магнитогорца не верят в его суицид. А в конце прошедшей недели были оглашены результаты независимой экспертизы, из которой следует, что перед смертью молодого человека избивали. Так что же произошло в воинской части возле посёлка Сокол в начале января и кто помог южноуральцу умереть?

Ответы на эти вопросы ищут следователи. А командование воинской части признало, что он погиб при исполнении своих служебных обязанностей. Это значит, что его семья получит право на льготы.

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Осиротевшая мать

Новогодние праздники для кого-то оказались сказкой, а для кого-то — борьбой за жизнь. 21 декабря 2017 года при падении с недостроенной горки разбился 11-летний мальчик. Его мать Ирина намерена добиваться наказания тех, кто сделал опасную горку.

Трагедия произошла в Западном жилом районе Сатки. Мальчик упал с горки, и сверху на него рухнула незакреплённая глыба льда. Ребёнка госпитализировали. В Челябинске ему сделали сложную операцию. Новый год прошёл в борьбе за жизнь. Но 4 января мальчик скончался.

По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело. Но экспертизу горки сделать не получилось, её снесли ещё в декабре. Мать мальчика обратилась к гражданам через социальные сети. Она намерена наказать тех, кто построил опасный объект, и просит помощи земляков.

Уже известно, что подрядчиком была предприниматель из города Миасса. Её представители заявили, что опасная горка якобы была огорожена, а ограждение сняли дети. Но эти слова опровергли жители Сатки.

Также стало известно, что она же строила новогодний городок в Чебаркуле. И там травмировался ребёнок, правда, легко. Власти Сатки и Чебаркуля отказались принимать построенные ею ледовые городки. А осиротевшая мать по-прежнему надеется наказать тех, кто причастен к смерти её сына.

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Трагедия со счастливым концом

Весь январь челябинцы следили за судьбой своей землячки Елены. 3 января молодая туристка разбилась в Грузии, упала с 20-метровой высоты.

Почти две недели женщина пробыла в грузинской больнице. У неё диагностировали множественные травмы, в том числе и переломы. Лечение обошлось в копеечку. Медики выставили счёт на $5000. Ещё $6800 предстоит потратить для доставки на Урал.

Таких денег у её друзей и родственников не отыскалось. Был объявлен сбор средств. С помощью добрых людей удалось собрать более полутора миллионов рублей. А 15 января Елену выписали из больницы. Сейчас для неё снимают временное жильё в Грузии.

Как сообщает сестра женщины Надежда, состояние заметно улучшилось. Динамика положительная. Елена находится в сознании и уже самостоятельно сгибает колени. Но пока вставать с постели ей запрещено. В Челябинскую область её могут перевезти уже 6−8 февраля.

«Всё ещё ждём ответов от врачей клиник в России насчет реабилитации Лены. Также направим врачам свежие результаты рентгена и заключение травматолога, после перевода документов на русский язык», — написала в соцсетях её сестра.

Тем временем в областном минздраве уже заявили, что в специализированной помощи Елена не нуждается.

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