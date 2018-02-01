СКР заинтересовался экс-руководством авиаперевозчика авто для первых лиц РФ

Москва, , 08:39 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета России (СКР) расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в ОАО «Государственная авиакомпания «224-й летный отряд». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Компания, которая является дочерней структурой Минобороны РФ, занимается авиационными перевозками в интересах госструктур, в том числе доставкой автомобильных кортежей для первых лиц РФ.

Источники газеты отмечают, что доследственная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело, проводилась по заявлению АО «Рособоронэкспорт». По предварительным данным, потери этой компании с 2010 по 2015 г. могут оцениваться в суммы от нескольких сотен миллионов до 2 млрд рублей.

По данным источников издания, в рамках уголовного дела уже арестован бывший заместитель гендиректора отряда. Кроме того, есть и другие фигуранты дела.