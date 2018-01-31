«Истекал кровью больше часа»: в Рязани — очередной больничный скандал

Рязань, , 17:09 — REGNUM В Рязани в интернет попало видео, на котором голый истекающий кровью человек лежит на полу. Авторы видео сообщают, что оно сделано два года назад в одной из больниц города. Изображение сопровождается закадровым разговором: «Лежит больше часа».

Как сообщил портал YA62.ru, запись якобы сделана в приемном покое Областной клинической больницы.

Видео 31 января прокомментировали в министерстве здравоохранения Рязанской области. По данным чиновников, в больнице ведется круглосуточное видеонаблюдение. За прошедший год таких происшествий зафиксировано не было.

«По данным фактам жалоб и обращений от пациентов в администрацию ОКБ не поступало. По словам главного врача Дмитрия Хубезова, в настоящее время в больнице уделяется большое внимание безопасности пациентов, в частности, в приемном покое, где организована работа дежурных администраторов, разделены потоки пациентов, проведено переоборудование помещений», — говорится в сообщении министерства.

Проверку информации начало и СУ СК РФ по Рязанской области.

«По факту возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организована доследственная проверка», — сообщила пресс-служба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 января СУ СК РФ по Рязанской области сообщило, что начата доследственная проверка по факту смерти женщины, которую якобы в течение семи часов возили по рязанским больницам. СМИ писали, что врачи отказывались принимать пациенту с болью в области сердца, аргументируя отказ отсутствием оборудования или неправильным выбором учреждения. В итоге ее доставили в Областную клиническую больницу, где женщина скончалась спустя несколько дней.

Министерство здравоохранения также начало ведомственную проверку.

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