Москва погрузилась в снег: коммунальные службы молчат

Москва, , 19:36 — REGNUM Снегопад, обрушившийся на Москву в ночь на 31 января, стал самым сильным с начала зимы, и пока часть москвичей наслаждалась зимней сказкой, кто-то стал заложником нечищеных улиц и снежных завалов. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в большинстве районов столицы, в частности, в центре, не было видно ни одного сотрудника коммунальных служб, и работа по уборке снега с территории идёт крайне медленно.

Как заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, за сутки в городе выпало до 20 см снега. С улично-дорожной сети на снегосплавные пункты города вывезено более 700 тысяч кубометров снега — максимальное количество за зимний период 2017—2018.

Между тем, жители Москвы и Подмосковья отмечают плохую работу коммунальных служб.

«Как всегда выпавший зимой снег для коммунальных служб — неожиданность! У нас в Выхино на 15 часов дня снег не убран с пешеходных дорожек и проездов. Выйти из дома и дойти до автобусной остановки или до магазина можно только очень медленно и то с полными ботинками снега! Дворников и техники не видно и не слышно. Директор ГБУ Жилищник Выхино явно и с установившейся постоянностью не справляется со своими обязанностями», — отметила жительница района в социальной сети «ВКонтакте».

Добавим, Московская область тоже страдает от бездействия коммунальных служб. Как сообщает портал «Добродел», в Жуковском городском округе на улице Келдыша не чистят снег уже несколько дней. В мэрии города и домоуправлении на телефонные обращения жителей не отвечают. Аналогичная ситуация наблюдается во дворе дома 26 улицы 8 Марта в городе Люберцы, где не чистят парковочные места, и стоящие машины засыпаны снегом от проезжающих тракторов. При этом в ЖЭУ 7 отключены все телефоны.

Отметим, по данным Гидрометцентра России, ночью в столице значительно похолодает, и столбики термометров опустятся до — 12 градусов. Днём ветер будет дуть в западном и северо-западном направлениях со скоростью 5−10 м/c. Местами его порывы могут достигать 12−17 м/c. Атмосферное давление опустится до 742 миллиметров ртутного столба.

Добавим, как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в столице из-за аномальной погоды и плохого состояния дорог произошло более 700 ДТП. В частности, утром 31 января произошёл наезд пассажирского автобуса на разделительный бордюр на Ленинградском шоссе, вследствие чего пострадали 12 человек.

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