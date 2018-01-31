В Якутии уже готовят тёплое место для главы республики?

Якутск, , 13:10 — REGNUM Кому готовят место в Совете Федерации РФ, сколько денег «Народного бюджета» Якутска ушли куда-то не туда, почему инициаторы референдума о «Ленских столбах» получили отказ, какие цифры алкогольной статистики не сходятся и как долго пришлось жителям Якутска уговаривать соцслужбы помочь одинокой пожилой женщине — в обзоре СМИ ИА REGNUM.

Тёплое место

«Блокнот Якутска» со ссылкой на собственные источники сообщает о готовящейся рокировке представителей Якутии в Совете Федерации РФ. По данным издания, действующий сенатор и экс-глава региона Вячеслав Штыров, отправленный в Совфед по губернаторской квоте, намерен баллотироваться в Госсобрание республики, чтобы вернуться в сенат уже от парламента Якутии. Такая сложная схема, по версии СМИ, нужна для того, чтобы освободить место действующему главе Якутии Егору Борисову, об отставке которого в республике продолжают настойчиво говорить, прогнозируя, что она случится после выборов президента России, то есть уже весной 2018 года. Срок полномочий Борисова, напомним, истекает в 2019 году, и эксперты уверенно говорят о том, что он вряд ли продолжит возглавлять республику.

В Якутии так сложилось, что бывших руководителей республики направляют в Совфед. По данным «Блокнота Якутска», Борисов надеется не стать исключением из этого правила. Проблема только в том, что на место в сенате есть и другие претенденты, а именно председатель действующего созыва Госсобрания Якутии Александр Жирков и постоянный представитель Якутии при президенте РФ и экс-руководитель администрации главы и правительства республики Юрий Куприянов, который сейчас руководит в регионе избирательным штабом Владимира Путина.

Куда уходят деньги?

News.Ykt.ru выяснило, что за два года горожане обманули «Народный бюджет» почти на 6 млн рублей, потратив полученные на народные инициативы деньги не туда, куда обещали. Выводы издания базируются на итогах проверки, проведённой контрольно-счетной палатой Якутска в 2016 и 2017 году. Надзорное ведомство посчитало, что 5 935 158 рублей не дошли до проектов: деньги получены были, а инициативы реализованы не были.

Одним из таким проектов издание называет выступление сборной команды КВН Якутии в телевизионных лигах по России. Команда отчиталась, что потратила на проезд 850 тыс., но смогла подтвердить только 161,7 тыс. рублей расходов. Остальные средства пошли на иные цели, в том числе на покупку костюмов, что не было предусмотрено условиями. Теперь команду КВН просят вернуть в бюджет 688 тыс. рублей, но пока возвращены только 15 тыс.

На был реализован и проект «Ретро-Якутск», получивший 900 тыс. рублей. Обещанные его авторами электронная база данных, конкурсы, викторины, пропаганда исторического наследия не состоялись, и теперь по решению суда с инициатора «Ретро-Якутска» пытаются взыскать выданные ему деньги вместе с процентами за их использование.

В пригороде Якутска Марха не была достроена детская площадка за 1,2 млн рублей, и авторы проекта пока не вернули в бюджет Якутска непотраченные 400 тыс. Не вышла обещанным тиражом в три тысячи экземпляров книга «383 факта о городе Якутске», вместо этого издана тысяча книг.

Не срослись данные отчёта с фактически использованными материалами при обустройстве зоны отдыха на территории Дома культуры Якутска и реализации проекта «Аллея славы». В бюджет просят вернуть почти 730 тыс. рублей. Не был доделан и сквер чтения и досуга в Магане. Кроме того, многие авторы проектов не внесли средства, которые положено было предусмотреть на условиях обязательного софинансирования, необходимого для получения средств на народные инициативы из бюджета города.

«Ленские столбы» выносят на референдум

«Вести Якутии» информируют о том, что ЦИК Якутии отложил рассмотрение ходатайства о референдуме по Ленским столбам, который инициаторы считают необходимым провести в день выборов президента России 18 марта 2018 года.

Организаторы референдума предлагали задать якутянам два вопроса: «Вы согласны за сохранение регионального (республиканского) значения природный парк «Ленские столбы»? и «Поддерживаете ли Вы принятие проекта закона Якутии «Об организации, охране, сохранении и использовании природного парка «Ленские столбы»?

Лидер общественного объединения «Сир» Иван Степанов считает, что референдум даст возможность узнать мнение людей по этому важному вопросу. Однако ЦИК эту идею не поддержал, сославшись на формальности, а именно погрешности в паспортных данных одного из инициаторов проекта. В итоге рассмотрение вопроса о регистрации инициативной группы по референдуму «о Ленских столбах» отложен на неопределённое время.

Лукавая статистика

YKTIMES.RU пишет о том, что Госалкогольконтроль Якутии «продолжает баловаться со статистикой». По данным ведомства, в 2017 году смертность жителей республики от причин, связанных с употреблением алкоголя, снизилась на 20%, но у Сахастата другие сведения. По данным регионального управления статистики, напрямую от случайного отравления алкоголем в 2017 году в Якутии умерло 105 человек, и это на 17 процентов больше, чем в 2016 году. Соответственно, коэффициент смертности по этой причине в расчете на 100 000 жителей вырос с 9 до 10,9.

Послушные соцработники

Storm24 публикует историю о том, как соседи одинокой умирающей пожилой женщины долго уговаривали соцслужбы Якутска прийти ей на помощь. Женщина пять суток лежала в углу своей квартиры, и для того, чтобы ей оказали помощь, к соцработникам пришлось обращаться несколько раз. Только после того, как об этой истории стало известно журналистам, к женщине приехала уполномоченная по правам человека в Якутии Сардана Гурьева, и пенсионерку доставили в центр социальной помощи «Тирэх», диагностировав у неё пневмонию.

Соседи пожилой женщины начали обращаться за помощью в соцслужбы ещё осенью, но сотрудники этих структур приходили и уходили от женщины, которая очевидно нуждалась в помощи, ничего не предпринимая: она, мол, ничего не хочет, от услуг отказывается. К моменту, когда женщина слегла, перестав открывать соседям дверь, её квартира была захламлена настолько, что в неё невозможно было войти. В аппарате уполномоченного по правам человека обещают разобраться, почему соцслужбы, в которые обращались за помощью, не отреагировали на обращения должным образом.