«Мы хотим, чтобы нас услышали» – сигнал тревоги в социальных сетях

Берлин, , 15:13 — REGNUM В сети набирает популярность флешмоб #120db, запущенный 30 января жительницами Скандинавии, Центральной и Восточной Европы. Акция направлена не только против домогательств, как недавний флешмоб #metoo, но и против любых издевательств беженцев над женщинами.

120 децибел — громкость стандартного сигнала тревоги. Предполагается, что все женщины, принимающие участие в акции, несут этот сигнал с собой, пытаясь оградить местных жителей от насилия, которому они уже не единожды подвергались со стороны мигрантов.

«Меня зовут Миа, меня зовут Мария, меня зовут Эбба. Меня убили в Канделе, меня изнасиловали в Мальмё, надо мной издевались в Ротереме, меня переехали машиной в Стокгольме. Вы знали об этом, вы приняли это, вы слали нас, вы пожертвовали нами! Мы — память жертв. Мы — дочери Европы», — говорят участницы в проморолике флешмоба.

В рамках акции женщины собирают и рассказывают истории тех, кто пострадал от беженцев. Среди них — убийство 15-летней жительницы немецкого города Кандел выходцем из Афганистана, серия групповых изнасилований девочек-подростков в шведском Мальмё, сексуальная эксплуатация детей разного возраста на протяжении 16 лет в английском городе Ротерем и теракт в Стокгольме, когда гражданин Узбекистана на большой скорости въехал в толпу прохожих.

Участницы манифеста отмечают, что не чувствуют себя в безопасности в своих же странах. Мигранты неуважительно относятся к местным жительницам, а те, в свою очередь, даже не могут обратиться за помощью в полицию, так как в большинстве случаев их заявления попросту не принимают. Женщины отмечают, что нельзя игнорировать происходящее, поэтому они призывают всех присоединиться к акции и рассказать свою историю.

Сейчас официальный ролик флешмоба в YouTube набрал уже более 15 тыс. просмотров. Пользователи социальных сетей оставляют под видео комментарии с благодарностью за то, что участницы акции подняли тему, о которой многие до сих пор не решались громко говорить.

«Надеюсь, все больше и больше женщин осознают, что на самом деле происходит. Удачи вам в вашем движении!» — пишет в YouTube Тим В.

«Очень хорошее видео. Без участия основных жертв — женщин — мы никогда не достигнем существенных результатов. Естественный защитный или материнский инстинкт женщин, который является ценным достоянием общества, поможет в достижении нашей благородной цели», — отметил Томас Л.

В Twitter акция еще не достигла таких результатов, как в YouTube, однако растет с каждым часом. Многие женщины присоединяются к флешмобу #120db и отмечают при этом, что не нашли отклика и поддержки, когда присоединились к акции #metoo.

«Когда я приняла участие в #metoo и написала в Twitter о том, что меня изнасиловали в канун Нового года, на меня лишь обрушилась волна негатива. Видимо, этот хэштег не для каждой жертвы сексуального насилия! Вот почему флешмоб #120db так важен для нас. Мы хотим, чтобы нас услышали», — пишет в Twitter Ja La.

Она не единственная, кто рассказал о своем печальном опыте. Всё больше девушек выкладывают в социальные сети истории, в которых они стали жертвами насилия, домогательств или просто жестокого обращения в надежде получить поддержку и оградить себя от подобных действий в дальнейшем.

«Как женщина, я больше не чувствую себя в безопасности. #120db и перечного спрея уже недостаточно!» — пишет Svenja.

Однако не все не разделяют точку зрения участниц флешмоба и тех, кто их поддерживает. Некоторые пользователи соцсетей считают, что женщины, которые организовали акцию, ведут себя не толерантно по отношению к беженцам. Нашлись и те пользователи, которые увидели в словах девушках не искренность, а лицемерие.

«Как глупо, неужели кто-то поведется на это лицемерие?» — пишет Monoid.

Другие отметили, что им нравится такой флешмоб, однако они не верят в его успех. Пользователи считают, что никто не будет работать над тем, чтобы изменить поведение некоторых мигрантов.

«Хорошая идея, но ничего не получится, потому что никто не будет работать над тем, чтобы исправить личность», — считает Rat Side.

Напомним, флешмоб #metoo, осуждающий сексуальное насилие и домогательства, быстро распространился в социальных сетях после скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. В октябре 2017 года сразу несколько актрис обвинили продюсера в домогательствах. Эта история подтолкнула и других представительниц шоу-бизнеса рассказать о своем печальном опыте. Под удар попали актеры Кевин Спейси и Стивен Сигал, бывший министр обороны Великобритании Майкл Фэллон и многие другие.