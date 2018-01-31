Лихорадкой Денге заразились двое жителей Алтайского края

Барнаул, , 09:30 — REGNUM Двое жителей Алтайского края заразились лихорадкой Денге в Таиланде. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«В январе текущего года зарегистрировано 2 случая заболевания лихорадкой Денге у жителей края, прибывших с отдыха из Таиланда», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отмечают, что симптомы болезни (высокая температура, головная боль, сыпь), основными переносчиками которой являются комары Aedes aegypti, появляются через 3−14 дней после укуса насекомого.

Специалисты Роспотребнадзора советуют жителям региона, прежде чем планировать поездку в страны тропического и субтропического климата, узнать у туроператоров об эпидемиологической ситуации.

Напомним, лихорадка Денге широко распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, некоторых странах Африки, в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

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