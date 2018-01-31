В Польше запретят воскресный «шопинг»

Варшава, , 08:47 — REGNUM В Польше ради укрепления семей вводят постепенный запрет на работу магазинов по воскресеньям. Об этом сообщил 30 января официальный сайт президента страны.

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, согласно которому с 1 марта 2018 года торговые точки страны будут закрыты каждое второе воскресенье, а с 2019 года — три воскресенья в месяц.

Отмечается, что полный запрет на торговлю в воскресенье вступит в силу с 2020 года. За нарушение данного закона предусмотрен штраф от 1 тыс. до 100 тыс. злотых (от $285 до $28,5 тыс.) или ограничение свободы.

Следует добавить, что закон не регламентирует деятельность пекарен, кондитерских магазинов, автозаправок, киосков, гостиниц. Подписывая закон, глава государства отметил, что запрет на торговлю по воскресеньям должен хорошо отразиться на польских семьях.

Напомним, ранее закон о запрете воскресной торговли был принят сеймом Польши. Изначально законодатели планировали, что закон начнёт действовать с 1 января 2018 года, но, чтобы не шокировать польское общество, решили ввести переходный период.

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Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий отметил, что поддерживает данный закон. Моравецкий отметил, что подобные ограничения существуют в ряде европейских стран.