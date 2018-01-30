«Вафли» на дорогах приведут к уменьшению пробок или увеличению штрафов?

Москва, , 22:53 — REGNUM Внедрение «вафельной» разметки в Москве можно оценить как позитивный «тренд» улучшения дорожной ситуации в городе, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Дмитрий Колотильщиков 30 января. Он отметил, что новая схема организации разметки позволяет фиксировать нарушения правил дорожного движения. Кроме того, напоминает водителям, что нужно освобождать перекресток не только для иных потоков автотранспорта, но и создавать безаварийную зону как для пешеходов, так и для общественного транспорта.

«Пробки, связанные с заторами на перекрестках, носят массовый характер, и любые пути их снижения только приветствуются. До внедрения данного вида разметки зафиксировать нарушение — выезд на загруженный транспортом перекресток — могли только сотрудники ГИБДД. Но они не всегда находились в непосредственной близости от такого перекрёстка. Поэтому большая часть нарушений ПДД не пресекалась, создавая постоянные проблемы всем участникам движения. Надеемся, что в комплексе с интеллектуальной системой работы светофорных объектов, новая разметка покажет свою целесообразность, и в нашем городе станет заметно меньше проблемных участков», — подчеркнул Колотильщиков.

Добавим, по мнению генерального менеджера по транспорту группы компаний AsstrA Олега Гребенько, появление «вафельной» разметки в Москве — хорошая инициатива, однако нововведение нуждается в тестовом периоде. Чтобы водители лучше адаптировались к новым правилам, на начальном этапе можно ввести пробные штрафы, не требующие оплаты.

«Штрафы грозят за проезд по МКАД без пропуска, за езду по полосе для общественного транспорта, за превышение скорости. Все это уже способствовало улучшению дорожной ситуацию в черте города. Если водители будут внимательно соблюдать правила, введение разметки и фиксация штрафов также будет способствовать соблюдению правил, а это отразится на улучшении дорожной ситуации», — отметил он.

Добавим, не все эксперты оценивают нововведение положительно. По мнению координатора движения «Синие ведёрки» Петра Шкуматова, появление такой разметки заметно увеличит штрафы на дорогах.

«Конечно, это приведёт к резкому увеличению количества штрафов. Однако возникает вопрос — а почему интеллектуальная транспортная система Москвы, на которую было потрачено 16 миллиардов рублей, допускает такую ситуацию, когда на перекрестке образовался затор, а светофор по-прежнему горит зелёным? Почему крайним оказывается водитель, а не чиновники? Именно ИТС не должна допускать таких ситуаций, но она не работает полноценно», — подчеркнул Шкуматов.

Отметим, жёлтая «вафельная» разметка на дорогах впервые появилась в 2015 году. После удачного эксперимента её ввели на 30 перекрёстках столицы. В конце 2017 года в ПДД появилась информация о штрафах за несоблюдение новых норм. Так, на жёлтых перекрёстках установили специальные камеры, которые в течение 10 секунд делают три фотографии. В том случае, если автомобиль не двигается с места, нарушителю грозит штраф в 1000 рублей. Как сообщил «Коммерсант», к апрелю 2018 года новый вид разметок должны установить на 78 перекрёстках столицы.

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