На севере Таджикистана закрыли 46 мечетей

Душанбе, , 18:52 — REGNUM На территории Гафуровского района Согдийской области Таджикистана 46 мечетей были построены незаконно, и их адаптируют под социальные объекты, сообщает 30 января Asia-Plus со ссылкой на председателя района Зарифа Вализода.

По его словам, в районе 46 мечетей были построены незаконно. Расстояние между некоторыми из них составляло всего 50 метров.

В настоящее время все мечети преобразуются в центры обслуживания, швейные цеха, центры обучения и другие социальные объекты.

По словам Вализода, на территории Гафуровского района действуют 136 мечетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе мэр таджикского города Исфары Дилшод Расулзода заявил, что в течение 2017 года из-за несоответствия санитарным нормам было закрыто 45 мечетей.

Расулзода добавил, что жители города предложили переоборудовать мечети под социальные объекты — детские сады и медицинские учреждения.

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