Медики не верят словам министра Скворцовой о снижении смертности

Москва, , 16:46 — REGNUM Ситуация, сложившаяся сегодня в российской медицине, не позволяет говорить о снижении смертности, считает сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие», врач акушер-гинеколог Екатерина Чацкая. Об этом она заявила корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра здравоохранения РФ о том, что в России в 2017 году смертность снизилась почти на 4%.

«То, что мы наблюдаем, фактически никак не может говорить о том, что смертность в РФ падает, — пояснила Чацкая. — Возможно, падает стационарная смертность, потому что сегодня очень много отказов в госпитализации, из-за чего выросла смертность на дому».

По словам профсоюзного работника, в РФ наблюдается снижение доступности медпомощи и сокращение возможностей для проведения обследований.

«Многие качественные препараты недоступны для пациентов, которые в них нуждаются, — отметила Чацкая. — В результате оптимизации снизилась квалификация медицинских кадров. Кроме того, растёт нагрузка на врачей, что оборачивается увеличением числа врачебных ошибок».

Не многим лучше дела в секторе частной медицины. Несмотря на её лучшую доступность и то, что туда из государственных клиник перебрались многие именитые и опытные врачи, там тоже есть проблемы. Одна из них — назначение как можно большего количества процедур, так как зачастую оклад врача зависит от того, сколько обследований он пропишет пациенту.

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Между тем отток кадров из государственных клиник привел к тому, что там стало работать много приезжих, которые порой, по словам Чацкой, иногда русским языком владеют не вполне хорошо, что затрудняет сбор анамнеза.

Напомним, что, по словам главы российского Минздрава Вероники Скворцовой, смертность в России в 2017 году снизилась почти на 4% — с 13,9 человек на 1000 до 13,4 человек на 1000. Эти цифры министр озвучила на расширенном заседании Комитета Совфеда по социальной политике. Кроме того, она рассказала, что снизилась младенческая и материнская смертность. По словам министра, в 33 российских регионах материнская смертность нулевая.