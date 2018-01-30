Вторник, 30 Января 2018 года
15:57:20 МСК

«Сказки» и «будь мужчиной»: Минздрав изучит влияние рекламы на детей

Общество

В Совфеде обеспокоены влиянием рекламы лекарств на детей

Москва, 30 января 2018, 12:36 — REGNUM  Минздрав намерен подключиться к решению вопроса об особенностях рекламы на телевидении лекарственных средств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в ходе заседания комитета в Совфеде.

В ходе заседания комитета сенаторы обратили внимание на проблемы в сфере рекламы препаратов. Так, по словам парламентариев, мальчики уже просят родителей купить препарат «Простамол», так как хотят быть мужчинами. «Это не анекдот», — подчеркнули парламентарии в ходе встречи с министром. Кроме того, вопросы вызвали и сказки от «Нурофена».

"Мы подключаемся», — заверила Скворцова.

Вместе с тем законопроект о полном запрете рекламы лекарств на телевидении и радио внесен в Госдуму. По мнению авторов законопроекта, предлагаемый запрет на рекламу лекарственных средств не ограничит права потребителей на получение информации о представленных на рынке лекарственных средствах, поскольку такую информацию можно будет получить в интернете.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Совет Федерации РФ

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить