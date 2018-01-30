«После публикации – отключение»: на Алтае должников извещают через СМИ

Барнаул, , 10:00 — REGNUM Барнаульская горэлектросеть (БГЭС) приступила к извещению о предстоящем отключении электричества у должников с помощью «Алтайской правды», сообщает 30 января пресс-служба БГЭС.

Отмечается, что первая официальная публикация вышла в печать 27 января и была адресована предприятию «Автоматика Технологических Процессов», задолженность которого составляет более 500 тыс. рублей за период свыше двух месяцев.

Для отключения электроэнергии достаточно отсутствие авансового платежа, основанием же для снятия режима ограничения служит только полное погашение долга.

«При этом, если должник самостоятельно не отключит у себя свет, за него это сделают энергетики. Должника же «оштрафуют», рассчитав ему потребленную электроэнергию с момента планируемого ограничения, как бездоговорнику», — говорится в сообщении.

Сумма штрафа может в 10 раз превышать фактический расход электричества, а затраты за подключение света составят 8,5 тыс. рублей.

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