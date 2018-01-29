Законопроект об отказе от услуг в образовании внесен в Госдуму

Москва, , 19:15 — REGNUM Законопроект, направленный на исключение из законодательства Российской Федерации понятия «образовательные услуги», внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Концепция образования как услуги — концепция образовательных услуг вызывает справедливое недовольство педагогического сообщества, обучающихся и их родителей. Руководители Министерства образования и науки неоднократно высказывались за исключение этого понятия из действующего законодательства, напоминают авторы.

Ранее один из авторов законопроекта депутат Госдумы Олег Смолин указывал на то, что одним из первых заявлений министра образования Ольги Васильевой было требование изгнать из образовательной политики теорию так называемых услуг, и это сразу собрало широкую популярность в образовательном сообществе.

«Действительно, теория услуг разрушает нравственное содержание образования и унижает педагогов едва ли не до чистильщиков сапог», — сказал, в частности, он.