Приют для животных восстанавливают в Бийске

Бийск, Алтайский край, , 13:18 — REGNUM В городе Бийске Алтайского края сотрудники приюта для животных восстанавливают сгоревший приют. Помощь оказывают и местные жители. Об этом сообщает интернет-портал «Общественное телевидение России».

На прошлой неделе из-за сильного перегрева печи в обществе защиты животных «Преданность» начался пожар. Часть здания обрушилась. Погибли более 30 животных.

Сразу после происшествия жители Бийска стали забирать собак и кошек домой. Для животных, которые живут в будках на улице, жители привозят корм и сено для подстилок. В самом здании приюта в несколько комнат удалось провести электричество, часть помещений волонтёры нагрели тепловыми пушками и сейчас восстанавливают систему отопления.

«До сих пор требуется помощь руками, мы до сих пор приглашаем волонтеров, здесь разбирают завалы, тем более морозы, всё приходится выбивать из льда, — говорит куратор по собакам Общества защиты животных «Преданность» г. Бийск Ирина Терещенко. — Животным конкретно мы сейчас только ищем хозяев, чтобы все-таки по максимуму разгрузить».

Помогают жители Бийска и деньгами. Если удастся собрать достаточную сумму, возможно, приют переедет в другое, более просторное здание. Помочь найти его пообещали в местной администрации.