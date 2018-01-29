Скандал на скорой помощи в Татарии: водители ищут помощи у общественности

Казань, , 08:01 — REGNUM После коллективного обращения водителей машин скорой помощи в адрес Общероссийского народного фронта с жалобами на условия труда власти Татарии обнародовали постановление об увеличении доплат к зарплате водителей «за специфику». Теперь вместо трёх тысяч рублей ежемесячно водители будут получать пять тысяч рублей, нормы распространяются на правоотношения с 1 января 2018 года. Соответствующий документ за подписью кабинета министров РТ появился в официальной базе нормативных актов региона 26 января 2018 года — спустя сутки после того, как скандал с письмом водителей вышел на федеральный уровень, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Денежные выплаты водителям выездных бригад станций и отделений скорой и неотложной медицинской помощи региональных организаций производятся с 1 января 2015 года ежемесячно, и их размер с того периода не изменялся. Средства на эти цели выделяются в форме межбюджетных трансфертов из бюджета республики бюджету ТФОМС. Эти средства являются доплатой к заработной плате водителей.

Между тем 25 января 2018 года стало известно, что в республиканское отделение ОНФ поступила коллективная жалоба водителей скорой помощи на условия труда. В числе прочего работники медучреждений жаловались на то, что за счёт своей зарплаты вынуждены ремонтировать «служебные» автомобили, иначе они не смогут отработать смену, а значит, и получить заработок. Ведь время простоя водителям, по их словам, не засчитывается, а значит, они наиболее всего заинтересованы в проведении оперативного ремонта. Среди списка оплачиваемого из своего кармана водители назвали ежегодный техосмотр, моторное масло, запчасти.

Следует отметить, что закупки на расходники для автомобилей скорой помощи медучреждения проводят. Это подтвердили и активисты.

«По документам они обеспечены всем необходимым в полной мере, но фактически все это просто не доходит до ремонтной базы. По словам водителей, все необходимое для своих автомобилей они покупают в конкретных местах, которые советует руководство, для подтверждения чего они практически всегда отдают им чеки и накладные на товар. При этом водителям не компенсируют эти расходы», — отметили общественники.

Ещё одна претензия водителей касается наименования их должности — документально названные водителями санитарного транспорта по факту они являются водителями скорой помощи. Первые относительно вторых получают меньшую зарплату. Кроме того, после лишения ряда надбавок доплата за вредность снизилась до 4% вместо 16%. Это привело к тому, что водитель получает 18−20 тыс. рублей в месяц.

«Бухгалтеры и руководство отчитываются перед вышестоящими органами о совсем другой, нормальной оплате труда — но у нас на руках копейки», — пишут водители в своём обращении.

К жалобе, подписанной восемью водителями, были приложены свыше 100 чеков и подтверждающих документов. В комментариях казанским СМИ некоторые главврачи уже выступили с опровержениями и всячески отрицают сведения, изложенные в письме водителей.

Чтобы разобраться в ситуации, активисты ОНФ обратились в республиканские министерства здравоохранения и труда, а также правоохранительные органы. Региональные ведомства официальной позиции по данному вопросу пока не обнародовали, но ситуация активно обсуждается жителями региона в соцсетях.

«Если это правда, то главврача станции скорой помощи уволить с волчьим билетом без выходного пособия», «Им наоборот надо автопарк обновлять, чем чаще, тем больше жизней спасут, а то чинушам дорогие тачки каждый год покупают, не стесняются», — возмущены жители (орфография и пунктуация авторов сохранены — ИА REGNUM ).