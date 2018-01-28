Коля из Уренгоя и судья из Архангельска

Валерий Шахов, , 15:50 — REGNUM

Посмотрите внимательно. Эта фотография «может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны». Именно так 19 января обосновала свое решение судья Исакогорского районного суда Архангельска Елена Костылева о признании 59-летнего Михаила Листова виновным в правонарушении по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и привлечении его к административной ответственности в виде штрафа. При этом умыслом размещения Листовым этой фотографии никто — ни правоохранительные органы, составившие протокол, ни суд вообще не интересовался. Да, как выясняется, закон этого и не требует.

Парадокс первый, общеюридический. Эта норма административного права основывается на ст. 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годав», на которую в ст. 20.3 КоАП РФ имеется прямая ссылка. То есть, по логике и законодателей, и правоприменителей публикация фотографии Парада Победы с поверженными штандартами поверженного врага, апофеоза Великой Отечественной войны 1941—1945 годов — это преступление против увековечивания этой самой Победы в этой самой войне. И это не ирония, это закон и практика его применения.

Парадокс второй, общечеловеческий. О возможности причинения страданий каким людям, чьи родственники погибли во время войны, переживает судья? Неужто тем, чьи родственники сражались и погибли за нашу Родину? Может, и стихи нельзя, А. Межирова, например, в которых про фашистские штандарты? Стихи яркие, как сама картинка. Они тоже могут принести страдания людям, «чьи родственники погибли»?

Мы сорвали штандарты

Фашистских держав,

Целовали гвардейских дивизий шелка

И, древко

Узловатыми пальцами сжав,

Возле Ленина

В Мае

Прошли у древка…

Нет, по нормальной человеческой интерпретации это судья, скорей всего, про тех же, о ком говорил Коля из Уренгоя. Но он-то говорил по своему юношескому недомыслию. А судья?