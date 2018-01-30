Мусорная реформа: подводные камни

Новосибирск, , 02:11 — REGNUM Антимусорные акции протеста и митинги, сотрясавшие Новосибирск в 2017 году, несколько поутихли после обещания городских властей провести комплекс мер, направленных на решение этой проблемы. Всё ли хорошо и понятно в предложенном правительством города плане по решению мусорной проблемы, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

То, что мы привычно называем мусором или, по-научному, твердокомпонентными отходами, представляет собой смесь, которая, будучи разделенной на составляющие, может принести существенную прибыль тому, кто возьмется за этой трудное, но перспективное дело. Поэтому строительство заводов в Новосибирской области по сортировке мусора и отбору от него ценных компонентов можно считать правильным и нужным делом. Только то, что останется после сортировки, можно считать готовым к утилизации в виде спрессованных брикетов, которые значительно меньше гниют и не заражают воздух и окружающую среду в целом тем, что привычно считается неотъемлемой чертой всякой свалки — зловонием и склонностью к самовозгоранию.

На бумаге планы чиновников — борцов с мусором — выглядят замечательно. Но вот способ финансирования этого проекта выглядит если не подозрительным, то, возможно, недостаточно продуманным. Опасность двойной тарификации в качестве дополнительного налога с населения или оплата деятельности, которая приносит доход своим владельцам, — не скрываются ли такие подводные камни в полезной и нужной затее?

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