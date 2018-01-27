Субботний Урал: красные флаги, подписи за башню и казаки против Свердлова

Екатеринбург, , 20:57 — REGNUM В Екатеринбурге 27 января, в субботний полдень, практически одновременно прошли три разные по смыслу и духу акции. Все они, так или иначе, были связаны с актуальными для города и региона проблемами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Краснознамённая группа

В центре города на Плотинке активисты свердловского отделения всероссийского общественного движения «Суть времени» организовали пикет и выставку, приуроченную к пятилетней годовщине сноса «Краснознаменной группы» — памятника за вклад Свердловска в Победу, одного из главных символов города.

Монумент был снесён в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии Екатеринбурга. Событие вызвало широкий общественный резонанс. Граждане были возмущены, что снос символического объекта был произведён без учёта мнения жителей города. Прокуратура провела проверку и признала действия по сносу монумента незаконными. Представители городских властей заявили, что готовы восстановить «Краснознамённую группу» если большинство горожан выскажется за это.

Активисты движения «Суть времени» в 2013 году провели социологическое исследование, по итогам которого 72% горожан высказались за восстановление «Краснознаменной группы» на историческом месте. Подобный опрос проводился на сайте мэрии, на котором также большинство высказалось за то, чтобы на Плотинке стояла «Краснознаменная группа». Однако мнение горожан так и не было услышано городскими властями.

«Городские власти обязаны выполнить данные ранее обещания — это вопрос чести. Все опросы показывают, что горожане за восстановление «Краснознамённой группы». Надо просто быть мужчинами и держать своё слово», — заявил организатор пикета.

Он напомнил, что было написано открытое письмо за возвращение монумента, которое подписали известные и уважаемые горожане, в том числе писатель Владислав Крапивин и олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

Выставка, которую разместили в ходе пикета организаторы, посвящена истории награждения Свердловска Орденом Ленина и установке «Краснознаменной группы», на которой располагалась увеличенная копия награды. Экспозиция напомнила горожанам, кто и как сносил памятник, а также историю борьбы за его возвращение.

Самый высокий долгострой

Другая акция проходила возле недостроенной телебашни, которую многие жители Екатеринбурга считают символом города. В ближайшее время она будет снесена, но представители ряда общественных организаций вышли на улицу и начали собирать подписи за её сохранение, которые они намерены отправить в администрацию президента России. В течение часа им удалось собрать более 100 подписей, и они намерены продолжить их сбор в офисе, который по предварительным договорённостям им представит одна из городских фирм.

Читайте также: Страсти по телебашне: в Екатеринбурге защитники долгостроя готовят акции

Сооружение телебашни началось ещё в советское время в 1983 году. По проекту её высота должна была составить 361 метр, но до 1991 года было возведено 220 метров. После развала СССР стройка была заморожена. А в 2017 году телебашня и прилегающая к ней территория были переданы из федеральной собственности в региональную. После этого объект был выставлен на торги. По результатам аукциона телебашня и прилегающие территории перешли в собственность АО «Ледовая арена», 60% которой принадлежат Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и 40% правительству Свердловской области. После этого генеральный директор УГМК заявил, что телебашня будет снесена, а на ее месте будет построена Ледовая арена.

Не все горожане восприняли данную инициативу с энтузиазмом. Ряд специалистов, по-прежнему, настаивает на том, что телебашню нужно сохранить, придав ей другой функционал. Эксперты разработали ряд проектов, но региональные власти их проигнорировали.

Свердловская область

Тема о переименовании Свердловской области время от времени всплывает в информационном пространстве региона. На сей раз её актуализировали представители Исетской линии Оренбургского казачьего войска, которые вышли в полдень в Екатеринбурге на пикет возле памятника государственному деятелю Советской России Якову Свердлову на площади Парижской Коммуны.

Казаки выступили в поддержку переименования Свердловской области и переносов памятника советским вождям и деятелям. Также они потребовали признания геноцида «казацкого народа» в советский период.

«Требования переименования мы непосредственно не выдвигаем. Мы поддерживаем это. Мы также приветствовать можем решение народа, если такое будет, власти Свердловской области о переносе. Если оно будет это решение принято, то мы будем приветствовать решение о переносе памятников организаторов и исполнителей красного террора», — сказал участник пикета, при этом, не ответив прямо на вопрос, являются ли казаки «народом» или все-таки сословием.

Но он добавил, что участники пикета не собираются призывать к сносу памятников, как это произошло на Украине, и если монументы представляют художественную ценность, то убрать их в специальное место. При этом акция не вызвала поддержку у горожан. Поддержать участников практически никто не пришёл, а на самом мероприятии присутствовали около 15 казаков.

Читайте также: В Екатеринбурге не стали рассматривать изменения в Устав о переименованиях

Напомним, что в начале 2018 года в Екатеринбурге 14 общественных и ветеранских организаций выступили за введение моратория на переименование Свердловской области, городов, населённых пунктов и улиц. Они написали открытое письмо и отправили его региональным и городским властям.

Читайте ранее в этом сюжете: Властям Екатеринбурга напомнили о сносе Краснознамённой группы и телебашни