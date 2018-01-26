ООН: Украину ждет демографическая катастрофа

Киев, , 14:03 — REGNUM На 8 млн человек сократится население Украины к 2050 году, говорится в прогнозе ООН, сообщает 26 января «112 Украина».

Согласно прогнозу, вся Восточная Европа будет в течение ближайших десятилетий терять свое население. В ООН прямо заявляют о надвигающейся демографической катастрофе.

«Большинство стран отказываются рассматривать решения, чтобы замедлить демографическую катастрофу», — говорится в прогнозе.

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Так, наиболее подвержены сокращению населения оказались Болгария, Латвия, Молдавия, Украина, Хорватия, Литва, Румыния, Сербия, Польша и Венгрия. В этих странах до 2050 году население сократится более чем на 15%.

Для Украины в ООН спрогнозировали снижение численности населения на 18% к 2050 году — с 44,22 млн до 36,42 млн человек, а к 2100 году — до 28,19 млн человек.

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Напомним, по мнению депутата верховной рады Михаила Папиева, численность населения Украины серьезно завышена, так как последняя перепись населения проводилась в 2001 году. Папиев, ссылаясь на данные Института демографии, заявил, что реально в стране проживает около 32 млн человек.

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