Рыба на ужин, мясо на обед: как кормят задержанных в Татарии

Бугульма, Татария, , 12:53 — REGNUM Отдел МВД РФ по Бугульминскому району Татарии ищет исполнителя на услуги по организации питания лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания, специальном приёмнике, комнатах административно задержанных. На эти цели готовы потратить 1 617 000 рублей, средства будут задействованы из федерального бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Закупка производится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, услугу они должны будут оказывать в течение всего 2018 года. Аукцион пройдёт 9 февраля 2018 года.

Претенденты должны иметь финансовые ресурсы для исполнения контракта, необходимое оборудование, необходимое количество специалистов. За три дня до начала поставки питания подрядчик обязан для проверки и организации допуска на объект в рамках мер по антитеррористической защищённости подать списки работников, которые привлекаются для оказания услуг.

«По результатам проверки государственный заказчик в течение двух дней после получения списка проводит проверку и извещает подрядчика о допуске работников на объекты Отдела МВД России по Бугульминскому району, после чего работники, указанные в списках, переданных подрядчиком, приступают к оказанию услуг», — отмечается в документации.

По условиям тендера, победитель должен будет обеспечить ежедневным трёхразовым горячим питанием лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания подозреваемых и обвиняемых, лиц, арестованных в административном порядке и содержащихся в спецприёмнике, административно задержанных лиц, содержащихся в камерах административно задержанных дежурной части Отдела МВД России по Бугульминскому району. Средняя наполняемость мест содержания составляет 31 человек.

Температура горячих блюд должна быть не ниже 75 °C, вторых блюд и гарниров— не ниже 65 градусов, а холодных напитков — не выше 14 градусов. Срок хранения горячих первых и вторых блюд в термосах не должен превышать трёх часов с момента изготовления. В это время входит и время на транспортировку. Нормы питания должны соответствовать правительственному постановлению от 7 мая 2006 года.

Так, в сутки в составе блюд должно быть 500 гр хлеба для мужчин и 350 гр для женщин, по 100 гр мяса, 100 гр рыбы, сахар, овощи — 250 гр, кисели, коровье молоко, по 450−500 гр картофеля, различные крупы, чай. Если же речь идёт о несовершеннолетних задержанных в ИВС, то в рационе должно быть не менее 250 гр свежих фруктов, 200 мл свежих соков, в список к рыбе и мясу добавляется мясо птицы. Также должны быть ежедневно кондитерское изделия, 550 мл молока коровьего, творог свежий — 70 гр, вареная колбаса — 25 гр, сычужный сыр — 12 гр, сметана, сливочное масло, одно куриное яйцо. Выбор же напитков кроме соков должен быть из какао, чая, растворимого кофе.

Режим питания выглядит следующим образом: завтрак — второй блюдо, сахар, хлеб — 200 гр., чай; обед — первое, второе блюда, хлеб — 150 гр., чай или третье блюдо; ужин — второе блюдо (овощное блюдо, рыба), хлеб — 200 гр., чай.