Обнародованы фото паспортов РФ со штампами о браке двух мужчин

Москва, , 12:16 — REGNUM В интернете обнародованы фото паспортов мужчин, чей однополый брак якобы зарегистрировали в Москве.

На фото видно, что в паспортах молодых людей стоят печати на странице «Семейное положение». Также на страницах удостоверений личности написано, что граждане РФ поженились 4 января 2018 года в Копенгагене, где однополые браки разрешены.

Ранее в многофункциональном центре (МФЦ) Москвы опровергли информацию о том, что в России якобы был признан легальным однополый брак.

«Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака», — отмечалось в сообщении.

Напомним, 25 января 2018 г. на телеканале «Дождь» появилась информация, что в России якобы был официально признан брак между двумя мужчинами. Назывались фамилии фигурантов.

Читайте также: В МФЦ Москвы опровергли слухи о признании однополого брака