В Москве строится более 30 православных храмов

Москва, , 11:40 — REGNUM В Москве за последние восемь лет возведено 62 православных храма. Об этом сегодня, 26 января, заявил депутат Госдумы РФ Владимир Ресин на XXVI международных Рождественских чтениях, сообщили в Стройкомплексе.

Ресин уточнил, что 45 из них появились по программе строительства православных храмов («Программа-200») и 17 — сверх нее.

Сдано в эксплуатацию 38 храмовых комплексов, в том числе шесть — в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО).

В настоящее время в московском регионе строится 31 православный храм, два из них возводятся в Новой Москве.

«Всего в «Программу-200» входит 231 участок: 192 адреса в старых границах Москвы и 18 — в Новой Москве», — привел цифры депутат.

Стоит отметить, что православные храмы будут заранее вносить в проекты жилых районов, строящихся в Москве. Вместительность храма должна быть не менее 500 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 января 2018 года на севере Москве сданы в эксплуатацию церковь Святой блаженной Матроны Московской и приходской дом. Церковь рассчитана на 500 прихожан.

Напомним, в Москве реализуется программа строительства православных храмов («Программа-200»). Программа реализуется полностью на пожертвования.

Цель программы — обеспечить жителей города церквями недалеко от дома.

Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр столицы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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