«Господа чиновники, подумайте о детях» и о людях — Колыма за неделю

Магадан, Магаданская область, , 12:01 — REGNUM В Магадане главными темами этой недели стали жуткое состояние больниц и проблемы из-за циклона. Люди жалуются на то, что медучреждения нуждаются в срочном ремонте, и преодолевают последствия обильного снегопада, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Денег нет, ждите»

Колымчане шокированы состоянием некоторых учреждений здравоохранения региона. Крик души женщины, попавшей в инфекционную больницу с ребёнком, опубликовал «Вечерний Магадан». Матери пришлось занавешивать окно покрывалом, чтобы её и без того больной, с высокой температурой сын не застудился, пока его лечат.

«Я в шоке! Окна стоят еще старые с деревянными рамами, с годами они рассохлись, и из щелей между ними жутко дует. Пришлось занавесить окно покрывалом, но оно мало спасало, сквозняк вовсю продолжал гулять по палате. Сына приходилось постоянно прятать под одеялом. Не думала, что где-то еще в XXI веке остались такие условия, когда в щели рамы даже снег попадает с улицы, настолько там большие дыры. Тем более не думала, что такое увижу в детской больнице. Я понимаю, что многим структурам сейчас не хватает денег на различные нужды, включая ремонт, но, господа чиновники, подумайте о детях, зачем на них экономить», — удивлена и возмущена таким состоянием палат в детской больнице женщина.

«Позор властям!» — восклицают и магаданцы, которые были вынуждены посетить городскую поликлинику № 5. Люди сообщают о том, что медучреждение срочно требует ремонта: линолеум в коридорах просто стёрт до бетона, стены в дырах и трещинах, потолок в подтёках. Фотографии из поликлиники люди комментируют словами «кошмар» и «ужас». Многие, давно не бывавшие здесь, выражают искреннее удивление, что там до сих пор ничего не изменилось. Магаданцы недоумевают, почему власти не обращают внимания на это учреждение здравоохранения и не делают там ремонт. Чиновники и главврач разводят руками: денег нет.

«Я давно воюю за то, чтобы нам выделили деньги на ремонт, — рассказала ИА «Весьма» заведующая отделением медучреждения Светлана Оганян. — Ещё Гарафитдин Зайнутдинов, когда был министром здравоохранения Колымы в 2010 году, ходил здесь с большой комиссией и обещал сделать нам ремонт. И вот с 2010 года мы ждем этого ремонта. А в министерстве здравоохранения все говорят: «Денег нет, ждите». Вот мы и ждем. Здесь и грибок, и нас часто заливают жильцы сверху, так как поликлиника находится в жилом доме, постоянная сырость. У нас многие сотрудники страдают от грибка. Где-то мы сами находим время и замазываем стены, но хорошего ремонта здесь не было ни разу».

«Мы планировали ремонт в 2017 году, но потом у нас деньги забрали, — сообщила региональному изданию главврач поликлиники. — Будем по возможности делать его своими силами. Одну часть мы уже отремонтировали сами: терапевтические кабинеты, физио-кабинет и так далее. Тем не менее на капитальный ремонт денег никто не выделяет, несмотря на наши заявки».

Аттракцион под названием «Попробуй выжить»

Проблемой недели оказался, видимо, как всегда, совершенно неожиданный для чиновников Колымы снегопад. Люди жаловались на отсутствие техники на трассах и нечищеные дворы. Спасателям пришлось спасать из бухты Мелководная заблокированных снежными заносами рыбаков. По пути к обратившимся за помощью людям сотрудники службы спасения вытащили 13 застрявших в снегу автомобилей. СМИ сообщали о десятках единиц техники, брошенных на расчистку дорог, однако в соцсетях люди писали о том, что не наблюдают дорожной техники на проблемных участках трасс, снег не убран, проезд затруднён.

Не убирался снег и во дворах. По информации газеты «Магаданская правда», снега в некоторых из них накопилось столько, что машины и коляски проезжают с трудом.

«Затаив дыхание, молодая девушка на низенькой «Тойоте-Витц» пробирается через двор, объезжая многочисленные ямы, и, уже мысленно попрощавшись с глушителем и планами на день, надеется-таки не застрять в этой глубокой колее. Мамы с колясками чувствуют себя тяжелоатлетами, спешащие домой пешеходы перешли с шага на прыжки, чтобы устоять, а пенсионеры и вовсе забыли, что такое выйти зимой на улицу. Магаданские дворы зачастую напоминают аттракцион под названием «Попробуй выжить». Колея сантиметров 40, вокруг высоченные снежные кучи, глубокие сугробы или пугающая ледяная корка», — сообщает издание.

Причиной такого положения дел газета называет попытку компаний и коммунальщиков переложить друг на друга ответственность за уборку территории, в итоге страдают люди.

«Наша первоочередная задача — обеспечить доступ к подъездам для жителей, скорых, пожарных машин. Непосредственно вывоз снежных куч и выравнивание дороги также производятся, но второстепенно. Делается это для того, чтобы моментально не рухнуть в долговую яму, ведь зимние работы достаточно дорогостоящие, а мы тем временем уже три года не меняли тарифа», — рассказал директор управляющей компании «Любимый город наш» Геннадий Гоннов.

Неправильно потраченный миллиард

ИА «Весьма» на этой неделе информировало о том, что коллегия Счетной палаты РФ завершила проверку использования в 2015—2017 бюджетных инвестиций в государственные и муниципальные объекты Магаданской области. Общий объем нарушений превысил 1 миллиард рублей, в том числе на 700 млн рублей были допущены нарушения бюджетного законодательства, на 309 млн — нарушения при формировании областной адресной инвестиционной программ, около 45 млн руб. — при осуществлении государственных и муниципальных закупок.

Также оказалось, что власти региона не заплатили 16 млн рублей за выполненные работы по строительству областного онкодиспансера и увеличили на 10 млн оплату не предусмотренных контрактом объёмов работ при строительстве очистных сооружений.

По результатам проверки коллегия Счетной палаты направила информационное письмо в мэрию, представление в правительство области, минстрой и минздрав и обращение в Генпрокуратуру.

Спортшколу закрыл ядовитый запах

«Вести Магадан» на этой неделе сообщали об экстренной эвакуации школьников, посещавших занятия в спортивной школе «Металлист». Вывести детей из здания пришлось из-за едкого запах краски. Оказалось, что в новом кафе в подвале здания шёл ремонт, который и стал причиной того, что дети лишились возможности посещать дополнительные занятия. Владелец кафе комментировать ситуацию отказался.

«Непонятно, как здесь находиться. Я, честно говоря, уже отравился и всех своих сотрудников вынужден отправить домой. Ну что это такое? Неужели они не понимают, что здесь детское учреждение. Кто им вообще разрешил открывать вот это кафе?» — возмущён ситуацией директор объединенной детской юношеской спортивной школы Анатолий Котов.

В департаменте строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии Магадана пояснили, что выполнение ремонтных работ должно было быть согласовано со всеми собственниками здания, так как спорткомплекс принадлежит муниципалитету. Кроме того, при покраске владельцу кафе необходимо было использовать материалы, которые бы не создали неудобств расположенным в здании секциям.