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Патриарх Кирилл призвал наделить многодетные семьи особым статусом

Общество

Церковь поддерживала и продолжит поддерживать любые инициативы, направленные на поддержание материнства и детства

Патриарх Кирилл призвал наделить многодетные семьи особым статусом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Патриарх Кирилл

Москва, 26 января 2018, 09:42 — REGNUM  Многодетным семьям в Российской Федерации нужно придать особый статус. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на традиционных «Рождественских парламентских встречах» в Совете Федерации РФ.

По его словам, церковь поддерживала и продолжит поддерживать любые инициативы, направленные на поддержание материнства и детства. Особенно остро стоит при этом, по мнению патриарха Кирилла, тема сиротства при живых родителях.

«Считал бы также важным поддержать и инициативы многодетных семей, выступающих за принятие закона, регулирующего их статус», — заявил предстоятель РПЦ.

Патриарх Кирилл считает, что наделение многодетных семей особым статусом имело бы большое символическое значение для страны.

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Проблемы многодетных семей

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