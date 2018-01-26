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Прогулявшийся по Парижу мощный циклон движется на Россию

Общество

Жители Москвы ощутят его действие 26 января

Прогулявшийся по Парижу мощный циклон движется на Россию
Циклон

Москва, 26 января 2018, 09:08 — REGNUM  На европейскую часть России движется мощный циклон. Как сообщил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд, он может затронуть Москву и Санкт-Петербург.

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От этого циклона, на южной периферии которого дожди, уже пострадал Париж. Из-за выпавших осадков оказалась затоплена большая часть столицы Франции.

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В Москву циклон придёт уже сегодня, 26 января. Температура воздуха составит минус 4−6 градусов, порывы ветра ожидаются до 12−17 м/с. А ночью столбик термометра опустится до минус 9 градусов.

По прогнозм синоптиков, потеплеет в столице только в начале следующей недели. Воздух прогреется до +1. Это выше нормы на 7−8 градусов.

А вот другие российские регионы, где установились аномальные морозы, циклон не затронет.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за аномально низких температур в Барнауле массово отменяются рейсовые маршруты автобусов. А на Сахалине из-за мощных циклонов нарушена связь с материком.

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