Торг уместен: за гражданство США для 1,8 млн мигрантов Трамп построит стену

Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил о готовности подписать план предоставления 1,8 млн нелегальных мигрантов гражданства США, который в начале февраля будет обсуждаться в сенате. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, это решение — своего рода «предел для президента». Трамп согласился подписать план в обмен на стену на южной границе США с Мексикой: глава Белого дома намерен потребовать у конгресса учредить для строительства «целевой фонд» в размере $25 млрд.

Средства также пойдут на усиление безопасности всех границ США. Кроме того, Трамп намерен потребовать ограничения финансовой помощи семьям иммигрантов и отмены визовой лотереи для граждан определенных стран, приезжающих в США.

Что касается гражданства для 1,8 млн нелегальных мигрантов, то речь идет о программе защиты детей (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA). Гражданство могут получить те, кто прибыл в США детьми и кому практически некуда возвращаться.

Эта программа была запущена президентом США Бараком Обамой в 2012 году. Положения DACA позволяют детям незаконных мигрантов избежать депортации и трудоустроиться в Штатах.

Продление программы и решение вопроса о гражданстве может получить поддержку в сенате, за «компромисс» с Трампом могут выступить 60 сенаторов. Однако, пока неизвестно, как к предложению Белого дома отнесутся члены палаты представителей, пишет издание Politico.

Ожидается, что сенат проголосует за инициативу уже 6 февраля.