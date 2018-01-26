До 96% опрошенных в Армении и Карабахе против территориальных уступок Баку

Ереван, , 08:16 — REGNUM Жители приграничных регионов Армении и Арцаха склонны считать, что карабахская война не окончена, а ожидания новых эскалаций сохраняются на высоком уровне. Об этом говорится в докладе Института Кавказа (Ереван), основанном на опросе организации IPSC/Breavis по заказу института (в опросе приняли участие 1600 человек, репрезентативная выборка).

Согласно докладу, скептицизм существует и на национальном уровне: 23,5% опрошенных считают, что в ближайшие пять лет возможно урегулирование конфликта путем мирных переговоров, 26,8% считают более вероятным возобновление крупномасштабных столкновений, 42,5% считают вероятным сохранение состояния «ни мира / ни войны» или статус-кво, а 7,3% затруднились ответить. В целом в сельской местности люди склонны оценивать шансы на мир выше, чем риск войны, тогда как в городах, в особенности в Ереване, — ожидание войны превалирует. Также в приграничных регионах ожидание войны выше, чем в регионах, которые не граничат с Азербайджаном.

Ожидание мира и войны зависит от степени доверия к СМИ и к власти, свидетельствует доклад. Те, кто доверяют СМИ и власти, более склонны верить в вероятность мира. Еще в 2011 году ожидание мира было 38% (высокая степень) + 23% (с какой-то степенью уверенности). «В общем-то, оптимисты оказались неправы, поскольку пять лет прошло, а мира не прибавилось, что и привело к смене настроений», — пишут специалисты института.

Мужчины чаще ожидают войну, чем женщины, также молодежь и люди старшего возраста более склонны ожидать войну по сравнению с людьми среднего возраста, ожидания которых более оптимистичны.

При этом доля тех, кто хотел бы военного решения конфликта, невелика и составляет около 9%. 86% опрошенных в Армении хотят мирного решения, и 5% хотят сохранения статус-кво. Здесь также мужчины более склонны поддерживать военное решение, 14% — среди мужчин и 4,5% — среди женщин.

Желаемый статус при урегулировании конфликта выглядит следующим образом: в Армении 53,6% считают, что Карабах должен стать частью Армении, 46,1% — независимым государством, а 0,3% считают допустимым автономию в составе Азербайджана. В самом Карабахе 50,5% считают необходимым объединение с Арменией (включая автономию в составе Армении), 48,9% — хотят независимости и менее 0,1% согласны на автономию. В Карабахе более молодые предпочитают независимость, а люди старшего поколения — объединение с Арменией.

86,4% опрошенных против каких бы то ни было территориальных уступок Азербайджану. 7,6% готовы уступить пять или семь районов бывшей Азербайджанской ССР, и 0,6% готовы уступить весь Карабах Азербайджану. В Карабахе ситуация чуть отличается — порядка 95−96% против территориальных уступок.

Читайте ранее в этом сюжете: Присоединение Карабаха к Армении или независимость? — мнения из Еревана