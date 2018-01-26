Туристов предупредили: в Бразилии люди умирают от жёлтой лихорадки

Москва, , 07:24 — REGNUM Поездки в Южную Америку для туристов, не привитых от жёлтой лихорадки, могут оказаться смертельно опасными. В семи странах этого континента за год от этой инфекции умер 261 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Роспотребнадзора 26 января. Всего же в Боливии, Бразилии, Колумбии, Перу, Суринаме, Французской Гвиане и Эквадоре было зарегистрировано 777 подтвержденных случаев жёлтой лихорадки.

О новых случаях заболевания, но только в Бразилии, стало известно в середине декабря 2017 года. По сообщениям министерства здравоохранения этой страны от 23 января 2018 года, подъём заболеваемости был зафиксирован в трёх юго-западных штатах.

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Только за неделю в штате Минас-Жерайс инфекцию подхватили 47 человек, 25 случаев закончились смертельным исходом. Здесь на 180 дней объявлено чрезвычайное положение. Также в штате закрыт городской зоопарк, в котором зарегистрирована смерть обезьяны, инфицированной вирусом жёлтой лихорадки. В парках штата рекомендовано находиться только тем лицам, которые вакцинированы против желтой лихорадки.

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Добавим, что с середины января по 22 января 2018 года в штате Сан-Пауло зарегистрировано 36 случаев жёлтой лихорадки, 25 из которых — летальные, в штате Рио-де-Жанейро — 20 и восемь соответственно.

Напомним, жёлтая лихорадка — это опасная инфекционная болезнь, распространяющаяся через укусы комаров в странах с жарким влажным климатом. Эндемичными по этому заболеванию являются территории 32 стран Африки и 12 стран Южной Америки.

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Как сообщало ИА REGNUM, информацию для туристов, которым не рекомендовано посещать штаты Бразилии, где отмечена вспышка инфекции, без соответствующей прививки Всемирная организация здравоохранения распространила 16 января 2018 года.

Немногим ранее Роспотребнадзор обратил внимание туристов из России, выезжающих в Перу, на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в этой южноамериканской стране. По сведениям эпидемиологов, здесь распространены такие инфекционные заболевания, как лихорадка денге, малярия, лихорадки Зика и чикунгунья, а также жёлтая лихорадка.

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