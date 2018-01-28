Платные дороги: какие проблемы они решают на самом деле

Москва, , 12:02 — REGNUM Вынужденное использование платных дорог, лишение под разными предлогами возможности пользоваться бесплатными — лишь часть проблем, с которыми могут столкнуться жители Подмосковья при реализация концессионного соглашения по платной дороге в Подмосковье. Это соглашение, подписанное губернатором Московской области Андреем Воробьёвым, касается путепровода Виноградово — Болтино — Тарасовка. Предотвратит ли его появление транспортный коллапс или создаст еще больше проблем, пишет автор ИА REGNUM Иван Журенков.

По сообщениям официальных источников, большие затраты на создание дороги такой категории привели бы к нагрузке на бюджет, и поэтому как альтернативный вариант была предложена концессионная модель. В итоге расходы на инвестиционной фазе несет инвестор, а доходы поступают частично благодарю платному проезду, а частично от компенсаций из бюджета Московской области. Однако весь смысл платных дорог в том, что одновременно с ними существуют бесплатные, где люди стоят в ужасающих пробках. Поэтому массовое пользование платными дорогами лишит их главного — отсутствия пробок.

«Под видом решения проблемы пробок вы на самом деле решаете совершенно другие проблемы. Вы дифференцируете пользователей и выделяете группу более богатых, продавая им возможность не стоять в пробке. Но вы не можете сказать об этом прямо и открыто, потому что вам тогда скажут, что вы сволочи. Поэтому вам приходится утверждать, что вы пытаетесь разгрузить трассы», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Понятно, что пробки никуда не исчезнут, потому что платные дороги далеко не всем по карману (а кто-то не хочет платить из принципа), не случайно мировой опыт введения платных дорог — негативен. Тем более странным выглядит главный аргумент властей — нехватка денег, притом что речь идет о Московской области — по уровню богатства втором, после Москвы, регионе РФ и одном из богатейших регионов Европы.

«Что это за бюджет, на который не будет нагрузки? — удивляется Кагарлицкий, — Зачем Московской области деньги, если она не собирается их тратить?».

По мнению директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, платная дорога не может компенсировать расходы на ее постройку, а пример с платной дорогой в Шереметьево, проезд по которой стоит невероятной суммы, показывает, что людям проще пользоваться аэроэкспрессом.

О других рисках введения платного режима на автодорогах читайте в статье: Платные дороги: риски и угрозы

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