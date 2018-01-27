Выходные на коньках: петербуржцы осваивают зимний вид спорта – фоторепортаж

Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Несмотря на то, что зима в Санкт-Петербурге начала сдавать позиции и больше не радует горожан морозом и снегом, ледовые катки всё так же остаются одним из самых популярных мест, где петербуржцы проводят выходные. По заданию ИА REGNUM участники проекта фотостажировок Phint посетили некоторые популярные открытые катки города и показывают, где можно активно провести свободное время.

Новая Голландия

Каток на территории рукотворного острова Новая Голландия появился относительно недавно, но уже успел полюбиться жителям и гостям города. Ледовое поле площадью более 2 тыс. квадратных метров расположилось на месте большого газона перед главной сценой. Чтобы сохранять качество льда, на нём проводят регулярную очистку. Из-за этого катание делится на сеансы, длительность которых составляет один час.

Несомненным плюсом является то, что катания проводятся под музыку и позволяют окунуться в атмосферу новогодних праздников, чему способствует еще и концертная подсветка. Для тех, кто предпочитает ночные катания, по пятницам и субботам проводят дополнительный сеанс — Silent Disco, в рамках которого посетителям бесплатно раздают наушники.

«Лапландия Парк»

Каток в «Лапландия Парке» на Крестовском острове так же, как и каток в Новой Голландии, создан из искусственного льда. Благодаря этому он переживает любые капризы петербургской погоды и готов принимать посетителей до тех пор, пока температура не поднимется до пятнадцати градусов тепла. Преимущество катка состоит еще и в том, что лед на нем чистят не вручную, а с помощью специальной льдоуборочной машины.

Помимо стандартного ледового покрытия, в парке заливают ледяную горку, на которой можно кататься на надувных «ватрушках». В дополнение к активному времяпровождению посетителям предлагают пообщаться с настоящими северными оленями.

«Охта Парк»

Каток, расположенный на территории курорта «Охта Парк» во Всеволожском районе, трудно не назвать оригинальным. Ледовое покрытие протяжённостью 1,5 км располагается в сосновом лесу. Трасса проходит среди высоких деревьев и работает как при морозе, так и в плюсовую температуру.

Время нахождения на катке на ограничено, а все катания проходят с мелодичным музыкальным сопровождением. В темное время суток в лесу включают театральную подсветку. А для тех, кто хочется согреться и передохнуть, на территории катка расположен Ice-бар.

Елагин остров

Каток на Большой площади на Елагином острове создан из естественного льда, поэтому его работа зависит от погодных условий. Ледовое покрытие закрывают на время плюсовых температур, при дожде, снегопаде и метели. Несмотря на это каток имеет значительное преимущество — вход на него абсолютно бесплатный. Однако это касается только посетителей со своими коньками. Остальным придется заплатить за их прокат.

Территория Большой площади украшена разноцветными световыми конструкциями и гирляндами. Это создаёт на катке атмосферу праздника, позволяя на какое-то время вновь вернуться в новогоднее волшебство.

Московский парк Победы

Каток в Парке Победы является старейшей в Санкт-Петербурге ледовой площадкой с естественным покрытием, поэтому его работа зависит от погодных условий. Как и в случае с ледовой площадкой на Елагином острове, он не работает при плюсовой температуре, в дождь, снегопад и метель. Но несмотря на это, вход на каток платный.

На его территории работает теплый гардероб, однако некоторые посетители отмечают, что нередко в нём забывают убирать мусор. Кроме того, качество льда оставляет желать лучшего, что опять же обусловлено погодными условиями и большой площадью территории катка.

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