Курильские острова останутся безымянными? — Чиновнице не нравятся названия

Южно-Сахалинск, , 09:41 — REGNUM Несколько географических объектов на российских Курилах уже скоро год, как остаются без положенных им имен. Замминистра экономического развития не нравятся предложенные Русским географическим обществом названия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Еще в 2016 году учёные-географы из Сахалинского регионального отделения Русского географического общества в ходе экспедиции на Курилы провели обследование острова Уруп и части прилегающей к нему территории. Часть обследованных объектов не имела названий, что, по мнению географов да и в принципе, — неправильно. Ученые предложили присвоить этим объектам географические названия.

Напоминающую арку скалу предложили, например, назвать «Скала Арочная». Удобно? Бесспорно. Все моряки, местные жители, рыбаки давно её так и называют в обиходе, путаницы не будет. По такому же принципу было предложено название пологой скалы — Пологая. Скала Морских львов имеет такое название еще с 19-го века — на картах, составленных известным исследователем капитаном Г. Дж. Сноу (1893 г.), она по сей день служит лежбищем для морских млекопитающих. На мысу, который предложено назвать Поклонным, находится православный крест, установленный волонтерами и поддерживаемый силами работников маяка и местного золотодобывающего предприятия.

«Всё это в полной мере согласуется со ст. 7 Федерального закона «О наименовании географических объектов», согласно которой наименование географического объекта должно в полной мере соответствовать его местоположению, отражать характерные признаки местности, состоять не более чем из трёх слов, вписываться в существующую систему наименований географических объектов», — рассказал председатель Сахалинского отделения РГО Сергей Пономарёв.

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Ученые из Сахалинского отделения РГО представили все документы в правительство Сахалинской области, которое дало положительное заключение. Далее документы были направлены в Сахалинскую областную думу. Парламентарии дважды очень придирчиво рассматривали этот вопрос. Он был также вынесен на общественное обсуждение. Результаты общественного мониторинга были опубликованы в СМИ. И только после этого парламент Сахалина дал положительное заключение и своим «Постановлением» одобрил присвоение новых географических названий указанным объектам. Госэкспертиза Росреестра пришла к выводу, что новые наименования объектов Большой Курильской гряды не противоречат Федерального законодательству России. Минтранс РФ, Минприроды РФ, Минобороны РФ без каких-либо замечаний согласовали предложение сахалинских ученых-географов.

Оставалось получить последнее согласование — от Министерства экономического развития РФ. И тут начались в высшей степени непонятные проволочки.

«По сообщению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 31 марта 2017 года, Росреестром уже в марте 2017 года был подготовлен проект соответствующего распоряжения правительства России. Проект был направлен в Министерство экономического развития РФ. Шли месяцы — ответа не было. И только спустя девять месяцев, после многочисленных напоминаний, замминистра экономического развития РФ Виктория Абрамченко наконец прислала «отписку». В своем письме госпожа Абрамченко сообщила, что предложенные географические названия — «Скала Арочная», «Скала Пологая», «Мыс Поклонный», «Скала Морских львов» и остров «Плавник» (действительно напоминающий очертаниями плавник гигантской рыбы, прим. ИА REGNUM ) — не соответствуют действующему федеральному законодательству РФ. Как такое может быть?! Ответ чиновницы ничем не мотивирован. Он включает выдержки из разных законов, никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеющих! При чем тут «внутренние морские воды», «исключительная экономическая зона»? — возмутился Сергей Пономарёв.

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Сахалинское отделение Русского географического общества направило в адрес председателя Сахалинской областной думы Андрея Хапочкина официальное письмо, в котором сообщило о своем категоричном несогласии с действиями чиновницы МЭР РФ:

«Сахалинское отделение РГО не может согласиться с произвольным игнорированием результатов экспедиционных исследований, мнения жителей Сахалинской области, высказанного в ходе общественных обсуждений, дезавуированием постановления Сахалинской областной думы, принятого в пределах её полномочий и официально опубликованного. Мнение госпожи Абрамченко не согласуется с позицией Минобороны РФ, Минприроды РФ, Минтранса РФ, волюнтаристически ревизует результаты Государственной экспертизы. Подобные действия не входят в перечень полномочий госпожи Абрамченко, препятствующие многолетней деятельности Русского географического общества по имянаречению безымянных объектов Большой Курильской гряды, поддержанные губернатором Сахалинской области, наносят ущерб авторитету органов власти и интересам населения», — говорится в официальном письме на имя спикера островного парламента.

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Сахалинское отделение РГО попросило председателя Облдумы Сахалина Андрея Хапочкина, в рамках контроля за исполнением постановлений островного парламента, направить в Минэкономразвития РФ письмо с настоятельной просьбой о необходимости внесения в правительство Российской Федерации подготовленного Росреестром проекта о присвоении названий безымянным географическим объектам Большой Курильской гряды.

Вот такая, весьма странная, совершенно необъяснимая с точки зрения и закона, и логики «история с географией».

Сахалинцы и курильчане уже устали поправлять различные федеральные ведомства, которые то в географические учебники для российских школяров Курилы, а то и всю Сахалинскую область внести «забудут», то с карт Курилы удалят «по забывчивости», то к Японии их отнесут — опять же, вроде бы «нечаянно». И вот — ещё одна странная ситуация.

«Действия чиновницы Абрамченко, во-первых, непрофессиональны, во-вторых, оскорбительны для жителей Сахалина и Курил, для властей островного региона. И вот ещё какой, очень важный момент: на Курилах всё больше объектов втягиваются в хозяйственную деятельность. На том же Урупе добывают золото, действует крупное предприятие. Кстати, сотрудник этого предприятия, Андрей Бражник, кандидат геолого-минералогических наук, был научным консультантом в нашей экспедиции. Курилы — также объект интенсивного транзитного судоходства. Безымянные скалы — это неправильно, это опасно для флота. Ладно, для большого флота, но ведь там всё чаще ходят катамараны. Они поближе к скалам ходят. Развивается туризм, экспедиционная, научная деятельность. Не должно быть безымянных скал и островов на российских Курилах! И, наконец, как быть с исследователем 19-го века, отважным мореплавателем капитаном Г. Дж. Сноу? Забыть? Уважение должно быть к науке, к подвигу, к людям, которые изучали эти края! Мы ждем скорейшего разрешения этой, в высшей степени некрасивой ситуации. Так не должно быть. Не должен труд многих людей пропасть из-за волюнтаризма одной чиновницы», — возмущен Сергей Пономарёв.

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Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг российских Курильских островов, несмотря на абсолютно однозначно трактуемое заявление главы государства — «Мы не торгуем территориями», — по-прежнему вызывает различные споры. Не отказалась от территориальных претензий Япония. Да и российские представители различных структур порой выдают мнения и суждения, идущие вразрез с официальной политикой России. Порой иностранные СМИ высказываются в том смысле, что спор по Курилам между РФ и Японией «не решен». Странным выглядит и решение правительства РФ урезать ФЦП по развитию Курил. Особенно странно это выглядит на фоне сделанного ранее заявления о выделение многомиллиардного дополнительного финансирования. Странными выглядят визиты на острова скандально известного японского политика Мунэо Судзуки, ранее осужденного за коррупционные деяния на тех же Курилах. Все эти странности формируют у населения Сахалинской области вполне объяснимое отношение к столичным чиновникам. Незнание специфики региона, игнорирование важности процессов, происходящих в нем, может обойтись слишком дорого. И примеры тому в нашей истории уже были. Будем надеяться, что история с имянаречением безымянных объектов Большой Курильской гряды завершится в скором времени — так, как ей и положено. И у России появятся новые географические объекты. И их не забудут внести в учебники и на карты.

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