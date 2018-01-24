Сколько стоит мусор: «мусорная реформа» пройдёт через карман новосибирцев

Анна Алябьева, , 20:11 — REGNUM

В Новосибирской области актуализирована территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

По словам представителя разработчика терсхемы — генерального директора АО «Экооператор» Ларисы Анисимовой, актуализированная версия региональной комбинированной схемы обращения с отходами включает семь кластерных объектов размещения отходов — комплексных полигонов, четыре внутрирайонных объекта размещения отходов — комплексных полигонов и 81 площадку временного накопления ТКО. В переходный период — пять объектов размещения отходов для обеспечения потребностей агломерационного Новосибирского кластера, один мусороперерабатывающий завод в городе Новосибирске.

«В перспективе предполагается создание четырёх объектов размещения отходов с мощностью в интервале от 150 до 400 тысяч тонн, для расположения которых в актуализированной территориальной схеме предлагается четыре направления. Срок концессионных проектов — не более 25 лет. Места размещения ОРО не должны увеличивать среднюю протяженность рейсов свыше 90 километров», — сказала Лариса Анисимова.

Одобренную большинством голосов членов рабочей группы актуализированную территориальную схему обращения с отходами Новосибирской области было решено направить в Минстрой России.

Кроме того, рабочая группа планирует до конца января — в начале февраля 2018 года выработать предложения по основным параметрам техзадания концессионного соглашения по созданию объектов в сфере обращения с отходами, провести расширенное заседание по обсуждению предложений, а до конца февраля провести заседание для принятия решений по параметрам технического задания концессионного соглашения и подвести итоги работы рабочей группы.

Отметим, что со схемой обращения с твердыми коммунальными отходами и утилизацией мусора в Новосибирской области должны определиться в ближайшее время. Запуск новой системы должен состояться к 1 января 2019 года. Региону предстоит выбрать регионального оператора, определить площадки для утилизации отходов, новые тарифы, нормативы.

Член инициативной группы «Поможем реке Издревая» Юлия Колеватова считает, что объёмы мусора, которые положены в основу расчётов этой терсхемы, не соответствуют действительности.

«Истинных цифр на сегодня взять негде. Но по закону возможна корректировка терсхемы, и принято решение, что после года работы выбранного регоператора возможно корректировка всех цифр, в том числе и тарифа на вывоз отходов», — отметила ИА REGNUM Колеватова.

Эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта Светлана Заикина, ссылаясь на обобщённый экспертами опыт регионов (итоговый доклад по году экологии) и «местный «колорит» (из повседневной деятельности), отмечает, что согласно новому законодательству, в самой ближайшей перспективе за обращение с отходами на каждом квадратном метре вверенной земли будет нести публичную ответственность конкретная компания — региональный оператор.

«Согласно 89-ФЗ указано, что регулированию подлежат следующие виды предельных тарифов в области обращения с ТКО: единый тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО; тариф на обработку ТКО; тариф на обезвреживание ТКО; тариф на захоронение ТКО. Эксперты ОНФ считают безосновательным взимать с населения тариф за те виды деятельности по обращению с отходами, которые приводят к получению прибыли от последующей продажи вторсырья или товаров из вторсырья, в том числе упаковки. Это касается сфер «обработка» и «утилизация» ТКО», — написала на своей станице в Facebook Заикина.

Эксперт отмечает, что на практике обработка отходов — это сортировка или досортировка по фракциям, которые затем успешно продаются переработчикам. Есть ещё один вид обработки — уменьшение объёмов отходов с целью их дальнейшей утилизации, обезвреживания или размещения (в основном это прессование или кипование). В результате такой обработки получается либо спрессованное вторсырье, которое идёт на утилизацию (то есть продается переработчику), либо спрессованные «хвосты» — которые идут на захоронение.

Прессованные «хвосты», по мнению эксперта, это единственная деятельность обработки отходов, которая может поощряться тарифом. В то же время и понятие единого тарифа вызывает серьёзное беспокойство. Просматривается возможность двойной тарификации и взимания тарифа с населения на те процессы деятельности обращения с отходами, которые приносят прямую выгоду, например, обработка (сортировка) отходов. В существующей системе тарификации отсутствует дифференцированный тариф на накопление отходов, в том числе раздельное.

Светлана Заикина отмечает, что после обсуждений терсхемы разработчиками (АО «Экооператор») глава «Раздельный сбор отходов» была доработана, разработана система поэтапного внедрения сбора пяти потоков, при которой от коммерческих организаций и населения в один контейнер собирается смесь вторичного сырья (полимеры, металлы, стекло, макулатура), в другой — пищевые отходы, в третий — не сортируемые (смешанные) отходы, сбор опасных отходов осуществляется по стационарно-мобильной системе, в отдельный поток выделяются крупногабаритные отходы.

«За что, безусловно, спасибо. Но регоператор не возьмётся за реализацию раздельного сбора ТКО, так как этот этап остается на балансе структур ЖКХ, которым выгоднее всего взимать с граждан тариф на захоронение отходов. Поэтому раздельный сбор не будет реализован», — считает она.

Отметим, что в 2018 году в Новосибирской области будет объявлен конкурс на регионального оператора по обращению всего мусора, а по федеральному закону регоператор будет собирать все «мусорные платежи» с населения области. По предварительным расчетам, это около 4 млрд рублей в год. В обязанности оператора входит заключение договоров на оказание услуг по сбору, вывозу, утилизации, обезвреживанию отходов, уведомление юридических лиц. Кроме того, регоператор через конкурс отбирает предприятия, которые будут осуществлять вывоз мусора согласно территориальной схеме. Региональные операторы сегодня выбраны лишь в 20 субъектах страны.

В Новосибирской области ранее было заключено концессионное соглашение на строительство двух мусоросортировочных комплексов с полигонами для ТКО. Сторонами договора выступают правительство региона и компания «Экология — Новосибирск». Объём инвестиций — 6,5 млрд рублей, срок действия — 40 лет, гарантированный доход концессионера — 121 миллиард рублей. Условия договора вызвали критику не только общественности, но и значительного числа депутатов как городских, так и областных.

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Под натиском врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заговорил о расторжении концессионного соглашения. Но пока концессия не расторгнута, правда, идут обсуждения условий. После активных действий противников «мусорной аферы» (как они называют концессию) — различных акций протестов и митингов в конце 2017 года, переговоры и обсуждения в начале 2018 года не так активны. Возможно, что сейчас все заинтересованные стороны и лица готовятся к конкурсу на выбор регоператора.

Что касается тарифа для населения, то и здесь всё пока не так явно. Все «цифры» терсхемы — расчётные и к реальности не имеющие отношения. О реальных цифрах можно говорить только после периода апробации и перепроверки данных. Но уже сейчас эксперты уверены, что платить за вывоз мусора придётся больше. А вот насколько — точно станет известно уже к следующему году.

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