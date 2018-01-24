«Смерть Сталина» показывает готовность к отражению информационной диверсии

Москва, , 13:20 — REGNUM Ситуация вокруг «Смерти Сталина» стала проверкой на готовность отразить информационную диверсию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 января, об этом заявила депутат Госдумы Елена Драпеко («Справедливая Россия») в ходе заседания нижней палаты парламента.

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина», который должен был выйти 25 января.

«Я считаю, что это проверка нас на готовность отразить информационную диверсию», — заявила Драпеко.

По ее словам, в условиях информационной войны следует начинать жить по условиям военного времени.

«Сегодня чиновничья структура не справляется со сложным вопросом, как отличить насилие в мультфильме про волка и зайца от насилия, когда, как в фильме, пилят пилой череп вождя. Мы предлагаем вернуться опять к теме совета по нравственности», — предложила депутат.

Драпеко настаивает на создании специального экспертного органа.

«Нужно иметь некий орган, который должен решать экспертным путем, можно это показывать (фильм) в России или нет. Нам надо ограничить возможность распространения информации, наносящей вред нравственности», — подчеркнула Драпеко.

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